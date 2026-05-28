El Cabildo de Lanzarote refuerza la supervisión en la residencia Amavir Tías tras las deficiencias en la atención a los usuarios

El Cabildo de Lanzarote ha detallado las medidas adoptadas en la residencia sociosanitaria Amavir en Tías para corregir diversas deficiencias detectadas en el centro durante los últimos años. El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, compareció este jueves en sesión plenaria en la Corporación Insular para informar sobre las actuaciones desarrolladas desde 2023 y sobre la situación actual de la residencia.

Durante su intervención, Acuña defendió que el actual grupo de gobierno encontró un servicio con importantes carencias relacionadas con la supervisión y con un modelo asistencial que, según explicó, había quedado desactualizado frente a las necesidades reales de los residentes.

El consejero aseguró que el centro presentaba problemas vinculados al mantenimiento, la limpieza, la organización interna y la dotación de personal. Según indicó, muchas de estas incidencias permanecieron sin corregirse durante años debido a la ausencia de controles técnicos específicos.

La Provincia

Recuperación de la Unidad Técnica de Supervisión

Uno de los aspectos destacados por el responsable insular fue la recuperación de la Unidad Técnica de Supervisión de plazas sociosanitarias, eliminada en 2020. Acuña afirmó que la falta de esta unidad dejó durante varios años un seguimiento limitado sobre el funcionamiento de los centros dependientes del área social.

El Cabildo sostiene que, tras reactivar este departamento, comenzaron a realizarse inspecciones periódicas y visitas sin previo aviso, lo que permitió detectar diferentes deficiencias estructurales y organizativas en la residencia Amavir Tías.

Además, explicó que el personal técnico adscrito a esta unidad fue reforzado y ampliado para mejorar el control y la evaluación de los servicios sociosanitarios de la isla.

Usuaria de la residencia Amavir en Tías. / La Provincia

Adaptación del contrato al perfil actual de los usuarios

Otro de los puntos abordados durante la comparecencia fue la necesidad de actualizar el contrato asistencial de la residencia. Según detalló el consejero, el perfil de los usuarios ha cambiado notablemente en los últimos años y actualmente predominan residentes con grados de dependencia más elevados.

En este sentido, el Cabildo inició un expediente para modificar el modelo asistencial del centro y adaptarlo a un sistema de atención de medio-alto requerimiento, con el objetivo de incrementar los recursos humanos y mejorar la capacidad de atención especializada.

Acuña señaló que el contrato anterior no contemplaba la necesidad de contar con un volumen suficiente de profesionales para responder adecuadamente a la realidad actual de los residentes. Esta situación, añadió, repercutía directamente en la calidad asistencial y en la carga de trabajo de los equipos profesionales.

Un anciano con heridas sobre un colchón sin sábanas en la residencia Amavir en Tías. / La Provincia

Inspecciones y expediente informativo

El consejero recordó también que fue el propio Cabildo quien solicitó al Gobierno de Canarias la inspección del centro y quien abrió un expediente informativo para analizar las incidencias detectadas y exigir la aplicación de medidas correctoras.

Según explicó durante la sesión plenaria, las actas e informes técnicos elaborados a raíz de esas inspecciones reflejaron diferentes problemas que afectaban al funcionamiento ordinario de la residencia.

El expediente informativo, según informó Acuña, concluye que las medidas adoptadas desde 2023 han permitido corregir las principales deficiencias y recuperar unas condiciones adecuadas de atención y cuidado para los residentes.

Refuerzo de personal y mejoras organizativas

Entre las actuaciones impulsadas por la Corporación insular destacan el aumento de personal, la reorganización de determinados servicios internos y la puesta en marcha de planes específicos de limpieza y mantenimiento.

Asimismo, el Cabildo informó de la celebración de reuniones periódicas con trabajadores y familiares de los usuarios para conocer incidencias y valorar posibles mejoras en la atención sociosanitaria.

También se han desarrollado programas de formación dirigidos al personal del centro con el fin de reforzar la atención especializada a personas mayores con diferentes grados de dependencia.

El Cabildo insiste en la mejora continua del servicio

Durante el cierre de su intervención, Marci Acuña reconoció que la residencia atravesó “momentos complejos” que requerían medidas de corrección, aunque también destacó el trabajo realizado por los profesionales del centro y el respaldo expresado por parte de algunas familias.

El consejero insistió en que el objetivo del Cabildo es seguir mejorando el servicio y avanzar hacia un modelo de cuidados que garantice una atención adecuada y segura para las personas mayores residentes.