El Colegio de Médicos de Las Palmas homenajea en Lanzarote a profesionales con 50 y 25 años de trayectoria

El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas celebró en Lanzarote una nueva edición de sus tradicionales homenajes a profesionales de la medicina, un encuentro que reunió a más de un centenar de asistentes entre médicos, familiares y acompañantes. El acto tuvo lugar en el recinto de Los Fariones y sirvió para reconocer tanto la trayectoria de facultativos con décadas de experiencia como la incorporación de nuevos especialistas al ejercicio profesional.

La ceremonia se ha consolidado con el paso de los años como uno de los encuentros más simbólicos de la institución colegial, al reunir en un mismo espacio a distintas generaciones de médicos que representan diferentes etapas de la profesión sanitaria.

Durante el evento se entregaron insignias conmemorativas a profesionales que cumplen 50 y 25 años desde su licenciatura, además de bandas de reconocimiento para especialistas que comienzan una nueva etapa laboral tras completar su formación.

Un reconocimiento a la experiencia y a la vocación médica

La presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, destacó durante su intervención el significado especial de este tipo de homenajes dentro de la profesión médica. Según señaló, estos encuentros reflejan el paso del tiempo en una actividad marcada por la formación continua, el compromiso con los pacientes y la evolución permanente de la medicina.

En el acto también participaron el secretario general del Colegio, Nicolás Santana; la vicesecretaria, Marta León; y los vocales de Lanzarote, Aniuska Sutil y Javier Alonso.

Hernández subrayó que la medicina atraviesa actualmente una etapa de importantes cambios vinculados a la transformación del sistema sanitario, los avances científicos y tecnológicos y las reivindicaciones laborales de los profesionales sanitarios.

En este contexto, defendió la necesidad de reforzar el apoyo institucional hacia quienes trabajan en el ámbito sanitario. “Cuidar a quienes cuidan no es una opción, es una necesidad”, afirmó durante su discurso.

Médicos homenajeados por sus Bodas de Oro

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a los profesionales que cumplen 50 años desde la finalización de su licenciatura, una distinción conocida como Bodas de Oro en la profesión.

En esta edición fueron homenajeados Gustavo de Jesús Pineda Pineda y Miguel Alberto Medina Valenzuela, a quienes el Colegio trasladó su reconocimiento por décadas de dedicación al ejercicio de la medicina.

La presidenta de la institución destacó que estos profesionales representan “la memoria viva de la medicina” y recordó su aportación al desarrollo del sistema sanitario actual a través de valores como la ética, la responsabilidad y el compromiso con los pacientes.

Reconocimiento a los 25 años de ejercicio profesional

La ceremonia también incluyó el homenaje a médicos que cumplen 25 años de trayectoria profesional. En esta categoría fueron reconocidos Analia Yamila D’Alessandro Cabrero, José Javier Rodríguez Sabedra, Verónica Sansano Herreros, Yosvany García González, Janette Carolina Cicolini y Nancy de la Caridad Echazabal Santana.

Durante el acto se destacó que esta generación de profesionales ha desarrollado gran parte de su carrera en una etapa marcada por profundos cambios tecnológicos y organizativos dentro de la sanidad.

El avance de la digitalización médica, la incorporación de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas y la transformación de los sistemas sanitarios han modificado notablemente la práctica médica en las últimas décadas.

A pesar de estos cambios, desde el Colegio se insistió en que la relación de confianza entre médico y paciente continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la profesión.

Bienvenida a los nuevos especialistas

Otro de los objetivos del encuentro fue dar la bienvenida a los médicos que recientemente han obtenido su especialización y comienzan una nueva etapa profesional.

En esta ocasión recibieron este reconocimiento Miriam Megías Jiménez, María Teresa Navarro Navarro, Ellexis Cordovi Batista, Lara D’Haene, Jezabel Díaz González, Paola León Martín, Béntor Rodríguez Gil y María Elisa Torres Tejera.

Elizabeth Hernández animó a los nuevos especialistas a mantener la formación continua y a cuidar también el equilibrio emocional y personal, especialmente en territorios insulares como Lanzarote, donde las particularidades geográficas y sanitarias exigen una gran capacidad de adaptación.

Música y convivencia entre profesionales

La ceremonia contó además con una actuación musical de la cantante Georgina Wilkinson, que aportó uno de los momentos más distendidos de la noche.

Tras la parte institucional, los asistentes compartieron una cena en otro espacio del recinto de Los Fariones, en un ambiente marcado por el reencuentro entre compañeros de profesión y el intercambio de experiencias entre distintas generaciones de médicos.

El Colegio de Médicos volvió así a reivindicar el valor de estos homenajes como espacios de reconocimiento profesional y humano dentro de una profesión especialmente exigente y en constante evolución.

La presidenta del Colegio cerró el acto recordando que, aunque cambian las tecnologías, los conocimientos y los modelos organizativos, siguen intactos valores esenciales como la escucha, el acompañamiento y la vocación de servicio hacia los pacientes.

“Curar a veces, aliviar a menudo, acompañar siempre”, concluyó.