El Consultivo de Canarias avala poner fin al contrato con Canal de Isabel II en Lanzarote

El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen, a instancias del Consorcio del Agua de Lanzarote, por el que considera acreditado "un incumplimiento estructural y grave del servicio público de abastecimiento, saneamiento y reutilización en Lanzarote y La Graciosa", y avala los motivos de resolución del contrato con Canal Gestión.

El Consorcio inició un expediente de resolución del contrato de concesión del agua con la filial de Canal de Isabel II y solicitó un informe al Consejo Consultivo, que ha emitido un dictamen de 43 páginas este miércoles 27 de mayo, ha informado la corporación insular en un comunicado.

El dictamen "sostiene de forma contundente que un servicio público esencial no puede operar con pérdidas de agua superiores al 50 % y con cortes continuos o diarios sin que ello afecte al núcleo mismo del contrato", ha señalado el Cabildo.

"Además, deja claro que la regularidad y continuidad del suministro no son obligaciones accesorias, sino la expresión esencial del cumplimiento contractual", ha añadido.

"Una perturbación grave y reiterada del servicio"

El informe recoge que las deficiencias estructurales del sistema, derivadas de la falta de ejecución del plan de explotación, han provocado "una perturbación grave y reiterada del servicio", materializada en la imposibilidad de garantizar el abastecimiento regular a los distintos municipios, con "cortes de suministro continuos y diarios".

El Consejo Consultivo añade que no se trata de incidencias "esporádicas o de limitada entidad", sino de "una afectación estructural al servicio público" que compromete su funcionamiento y desnaturaliza la finalidad misma del contrato.

El dictamen concluye además que el incumplimiento de la concesionaria presenta "un carácter estructural, persistente y no meramente ocasional", prolongado en el tiempo "sin que conste su efectiva subsanación", pese a los requerimientos formulados por la Administración.

Por ello, el Consultivo considera que estos incumplimientos son "graves y sustanciales", frustran la finalidad del contrato y justifican plenamente el ejercicio de la potestad resolutoria por parte del Consorcio.

Oswaldo Betancort: "La situación insostenible para la ciudadanía"

El presidente del Consorcio del Agua y del Cabildo insular, Oswaldo Betancort, ha afirmado que el dictamen "confirma que la defensa del agua en Lanzarote no era una opción política, sino una obligación jurídica, institucional y moral ante una situación insostenible para la ciudadanía".

Por su parte, el consejero de Aguas, Domingo Cejas, ha subrayado que supone un "contundente" respaldo para el procedimiento impulsado por el Consorcio "y acredita que los incumplimientos de la concesionaria son estructurales, persistentes y suficientemente graves como para justificar la resolución del contrato".

El Consorcio ha trasladado ya el contenido íntegro del dictamen a los alcaldes de Lanzarote y La Graciosa y considera que supone un respaldo jurídico sólido para la hoja de ruta iniciada para recuperar el control efectivo del ciclo integral del agua "y garantizar un servicio estable, eficiente y acorde a las necesidades reales de Lanzarote y La Graciosa".