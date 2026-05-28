Un proyecto de vacunación infantil de Lanzarote recibe un premio nacional de la Asociación Española de Vacunología

Un proyecto impulsado por la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote ha sido distinguido a nivel nacional por su trabajo para mejorar la vacunación infantil en centros educativos. La iniciativa, denominada Vacunación escolar sin barreras, recibió este jueves el primer premio en la categoría de Buenas Prácticas en Salud Pública durante la entrega de los III Premios de la Asociación Española de Vacunología (AEV), celebrada en la Real Academia Nacional de Medicina de España.

El reconocimiento llega después de que el proyecto lograra aumentar de forma notable la cobertura de vacunación antigripal infantil en la isla mediante una estrategia basada en la información audiovisual y la colaboración directa entre profesionales sanitarios, alumnado y familias.

En esta edición de los premios concurrieron un total de 27 iniciativas procedentes de distintos puntos del país.

Un modelo basado en la información y la cercanía

La propuesta fue desarrollada por la Unidad Técnica de la Dirección de Atención Primaria de Lanzarote con el objetivo de facilitar el acceso a la vacunación contra la gripe en población infantil y resolver dudas frecuentes de las familias antes de las campañas de inmunización.

Para ello, los responsables del proyecto apostaron por sustituir las tradicionales charlas presenciales en los colegios por materiales audiovisuales adaptados al entorno escolar. Los vídeos fueron proyectados en los centros educativos de la isla antes del inicio de la campaña de vacunación.

Uno de los contenidos estaba centrado en cuestiones organizativas relacionadas con las fechas de vacunación, el procedimiento previsto, el consentimiento informado y las características de la vacuna intranasal utilizada en menores.

El segundo vídeo se enfocaba en la importancia de la vacunación infantil frente a la gripe, respondiendo preguntas habituales y reforzando mensajes de prevención y salud pública.

Profesionales sanitarios como protagonistas de la campaña

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la participación directa de pediatras y enfermeras de Pediatría de Atención Primaria en la elaboración y presentación de los vídeos.

Los mismos profesionales que posteriormente acudieron a los centros escolares para administrar las vacunas fueron quienes explicaron el proceso a las familias y al alumnado a través de los contenidos audiovisuales.

Desde la Gerencia Sanitaria consideran que esta fórmula permitió aumentar la confianza de los padres y madres y facilitar una comunicación más cercana y comprensible sobre la importancia de la inmunización infantil.

La vacunación antigripal en menores es una de las estrategias impulsadas en los últimos años por las autoridades sanitarias para reducir complicaciones derivadas de la gripe y disminuir la transmisión comunitaria del virus.

Aumento de la cobertura vacunal infantil

Según los datos facilitados por la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, la iniciativa permitió incrementar de manera significativa la cobertura vacunal infantil durante la campaña 2025-2026.

La tasa de vacunación pasó del 25,7 % registrado en la campaña anterior al 37,4 %, una mejora que los responsables del proyecto atribuyen al uso de herramientas informativas más accesibles y adaptadas a las necesidades de las familias.

La estrategia forma parte de las acciones de vacunación contra la gripe impulsadas por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La importancia de la vacunación infantil

Las autoridades sanitarias recuerdan cada año la importancia de mantener actualizados los calendarios vacunales, especialmente en población infantil y grupos vulnerables.

La vacunación frente a la gripe ayuda a prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y complicaciones respiratorias, además de contribuir a reducir la circulación del virus en colegios, hogares y entornos comunitarios.

En Canarias, los equipos de Atención Primaria desempeñan un papel clave en las campañas de inmunización gracias a su cercanía con las familias y a la labor de educación sanitaria que desarrollan en centros de salud y colegios.

Reconocimiento al trabajo coordinado de Atención Primaria

La Dirección de Atención Primaria de Lanzarote felicitó públicamente al equipo responsable del proyecto y destacó el valor de una iniciativa que consideran innovadora y eficaz para mejorar las coberturas vacunales.

Desde la Gerencia subrayan además el trabajo coordinado realizado por pediatras y enfermeras de Pediatría, profesionales que consideran fundamentales para fomentar hábitos preventivos y educación para la salud desde edades tempranas.

La Asociación Española de Vacunología creó los Premios AEV con el objetivo de reconocer proyectos que ayuden a mejorar las tasas de vacunación y promuevan estrategias innovadoras dentro del sistema sanitario.

La entidad también busca visibilizar experiencias que puedan servir de referencia para otros territorios y reforzar la equidad en el acceso a la inmunización.