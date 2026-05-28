El PSOE exige la dimisión de Marciano Acuña tras las denuncias sobre las residencias de Amavir en Lanzarote

La crisis generada en torno a las residencias de mayores gestionadas por Amavir en los municipios lanzaroteños de Tías y Haría continúa centrando el debate político en el Cabildo de Lanzarote. El PSOE ha reclamado este jueves la dimisión del consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, al considerar que ha perdido la capacidad política para seguir al frente del área tras las incidencias detectadas en ambos centros sociosanitarios.

La portavoz socialista en el Cabildo, Ariagona González, criticó duramente la actuación del responsable insular durante su comparecencia en el pleno celebrado este jueves. Según afirmó, el consejero tardó varios meses en dar explicaciones públicas y todavía no ha asumido responsabilidades políticas ni pedido disculpas a las familias afectadas.

La formación socialista considera que la gestión realizada por el área de Bienestar Social fue insuficiente ante una situación que, según sostienen, afectó directamente a la atención, la higiene y la calidad de vida de personas mayores residentes en ambos centros.

Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, en el pleno este jueves / La Provincia

Denuncias sobre falta de personal y problemas asistenciales

El PSOE recordó que las primeras denuncias públicas sobre el funcionamiento de las residencias se realizaron el pasado 4 de marzo, tras conocerse distintos problemas relacionados con la atención diaria a los residentes.

Entre las incidencias señaladas por los socialistas figuran la falta de personal suficiente, problemas de limpieza, deficiencias en lavandería y alimentación, carencias de material higiénico y dificultades en la atención sanitaria.

Según expuso Ariagona González, las actas de supervisión existentes reflejaban situaciones especialmente delicadas vinculadas al cuidado de personas dependientes. La portavoz hizo referencia a problemas relacionados con caídas recurrentes, úlceras por presión, infecciones urinarias y errores en la administración de medicación.

Además, aseguró que algunos tratamientos habrían sido suministrados por personal que, según denunció, no contaba con la cualificación adecuada para ello.

Críticas a la actuación del consejero de Bienestar Social

La portavoz socialista acusó a Marciano Acuña de haber conocido previamente las incidencias detectadas en la residencia de Tías y, pese a ello, no haber actuado con suficiente rapidez.

En este sentido, sostuvo que existían informes y actas técnicas anteriores a la denuncia pública del PSOE que ya alertaban de problemas importantes dentro del centro sociosanitario.

González criticó también el tono mantenido por el consejero durante las últimas semanas y aseguró que el Gobierno insular centró parte de su estrategia en desacreditar las denuncias realizadas por la oposición.

“El empeño del consejero ha sido que el PSOE dejara de denunciar”, señaló la portavoz socialista, quien considera que el grupo de gobierno intentó minimizar la gravedad de las incidencias registradas.

La Provincia

El PSOE cuestiona la negativa a investigar los hechos

Uno de los principales puntos de confrontación política se centra en la negativa del grupo de gobierno a impulsar una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias.

El PSOE considera que esta decisión impide aclarar completamente los hechos y dificulta conocer el alcance real de las incidencias denunciadas por familiares y trabajadores.

Asimismo, la formación socialista criticó que el Cabildo no haya trasladado las actas de supervisión e inspección a la Fiscalía pese a que, según defienden, contienen situaciones de extrema gravedad relacionadas con personas mayores y dependientes.

A juicio de Ariagona González, la negativa a remitir la documentación a la autoridad judicial genera dudas sobre la voluntad política de esclarecer completamente lo ocurrido.

Informes de inspección y condiciones detectadas

Durante su intervención, la portavoz socialista hizo referencia a distintos documentos elaborados por servicios de inspección y supervisión.

Entre ellos mencionó un acta del Servicio de Inspección y Acreditación de Centros del Gobierno de Canarias en la que, según indicó, se recogían deficiencias relacionadas con el estado de algunas habitaciones y del mobiliario.

También señaló la existencia de colchones y almohadas deterioradas, cepillos de dientes en malas condiciones, acumulación de basura y problemas de higiene incompatibles, según defendió, con una atención adecuada a personas mayores dependientes.

El PSOE sostiene que estas situaciones no pueden reducirse únicamente a “deficiencias” o “malestar”, términos utilizados en algunos momentos del debate político sobre la gestión de las residencias.

Debate político sobre las responsabilidades

La crisis en torno a las residencias de Amavir ha derivado en un fuerte enfrentamiento político entre el grupo de gobierno del Cabildo y la oposición socialista.

Mientras el Gobierno insular ha defendido en los últimos días las medidas adoptadas para reforzar la supervisión y corregir carencias detectadas, el PSOE insiste en que la reacción institucional llegó tarde y solo se produjo después de la presión pública y de las denuncias realizadas por familiares y oposición.

Ariagona González afirmó que las mejoras anunciadas en la residencia no eliminan la necesidad de asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido durante los meses anteriores.

Según indicó, el hecho de que algunas carencias hayan comenzado a corregirse no borra las situaciones vividas por residentes, familiares y trabajadores.

El PSOE mantiene la exigencia de dimisión

La portavoz socialista concluyó que Marciano Acuña ya no cuenta, a su juicio, con la autoridad política necesaria para continuar dirigiendo el área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote.

El PSOE considera que la gestión de esta crisis ha evidenciado falta de reacción y ausencia de sensibilidad ante una situación que afectaba directamente a personas mayores y vulnerables.

La formación insiste en que Lanzarote necesita responsables públicos capaces de actuar de forma preventiva y rápida ante incidencias de este tipo y reclama una revisión profunda del sistema de supervisión de los centros sociosanitarios de la isla.