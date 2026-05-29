El exalcalde de Haría Juan Santana, Hijo Predilecto de Lanzarote a título póstumo

El Cabildo de Lanzarote aprobó en el pleno extraordinario de este jueves la concesión de los Honores y Distinciones de la Isla correspondientes a 2026, unos reconocimientos institucionales con los que la corporación insular pone en valor la trayectoria de personas, entidades y colectivos vinculados al desarrollo social, cultural, económico, educativo y humano de Lanzarote y La Graciosa.

Entre las distinciones más destacadas figura el nombramiento, a título póstumo, del exalcalde de Haría y exconsejero del Cabildo de Lanzarote Juan Santana como Hijo Predilecto de Lanzarote, una decisión con la que la institución insular reconoce la huella que dejó en el progreso de la isla y su compromiso con la sociedad lanzaroteña.

La entrega oficial de los reconocimientos se celebrará el próximo 25 de junio en el auditorio de Los Jameos del Agua, uno de los enclaves culturales más emblemáticos de la isla.

Jesús Machín, consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Juan Santana, reconocido por su contribución al desarrollo de Lanzarote

El pleno del Cabildo respaldó el nombramiento de Juan Santana como Hijo Predilecto de Lanzarote por su aportación al bienestar y crecimiento de la isla a lo largo de su trayectoria.

Desde la institución destacan que su labor estuvo estrechamente ligada al desarrollo social, económico y cultural del territorio insular, además de mantener siempre una implicación constante con la ciudadanía y con los valores propios de Lanzarote.

El reconocimiento se concede a título póstumo y pretende preservar la memoria de una figura considerada relevante para varias generaciones de lanzaroteños.

Homenaje póstumo a Juan Santana de León en Máguez, en el norte de Lanzarote / La Provincia

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, aseguró durante la sesión plenaria que estas distinciones representan “el agradecimiento sincero de toda una isla” hacia personas y colectivos que han contribuido a fortalecer la identidad de Lanzarote desde diferentes ámbitos.

Kenneth Gasque, Hijo Adoptivo por el impulso internacional del Ironman Lanzarote

Otro de los acuerdos destacados fue la concesión del título de Hijo Adoptivo de Lanzarote a Kenneth Gasque, fundador del Ironman Lanzarote y una de las figuras más reconocidas en el ámbito del deporte de resistencia en Canarias.

Desde el Cabildo se subraya que su trabajo permitió situar a Lanzarote dentro del circuito internacional del triatlón y generó durante décadas un importante impacto económico, deportivo y turístico para la isla.

Escultura en honor a Kenneth Gasque / La Provincia

El Ironman Lanzarote se ha convertido con los años en una de las pruebas más exigentes y reconocidas del calendario internacional, atrayendo cada temporada a miles de deportistas y visitantes.

La institución considera que la vinculación personal y profesional de Gasque con Lanzarote ha contribuido también a proyectar la imagen exterior de la isla como destino deportivo.

Larry y Liz Yeskiel, cuatro décadas difundiendo la imagen Lanzarote

El pleno también aprobó conceder el título de Hijos Adoptivos a Larry y Liz Yeskiel, impulsores de la revista en inglés Lancelot, publicación dirigida principalmente a residentes y visitantes angloparlantes.

La pareja británica llegó a Lanzarote a finales de los años 70 y decidió impulsar un proyecto editorial centrado en acercar la actualidad y la realidad insular a la comunidad extranjera residente y turística.

Larry Yaskiel, con el documento que acredita el homenaje y la partitura en alemán del tema 'She loves you'. / Adriel Perdomo

La publicación cumplirá en 2026 un total de 42 años de trayectoria y ha sido considerada por el Cabildo como un importante puente de comunicación entre Lanzarote y el mercado turístico británico.

En 2023, ambos recibieron además la Medalla del Imperio Británico por parte del embajador del Reino Unido en España.

El Cabildo destaca el valor humano y social de los premiados

La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, señaló que los reconocimientos aprobados reflejan el “enorme capital humano y social” existente en la isla.

Según explicó, todas las personas y colectivos distinguidos representan historias de dedicación y compromiso que han contribuido a construir una sociedad más cohesionada y conectada con sus raíces.

Las distinciones se entregarán el próximo 25 de junio en un acto institucional que tendrá lugar en Jameos del Agua

Por su parte, el consejero de Cultura, Jesús Machín, indicó que estos galardones sirven también para visibilizar la riqueza cultural, patrimonial y científica de Lanzarote y La Graciosa.

Félix Hormiga y Mar Carretero reciben los Timanfaya de Oro

Dentro de las Distinciones Timanfaya de Oro, el Cabildo acordó conceder el reconocimiento a las Artes, a título póstumo, a Félix Hormiga, por su aportación creativa y su influencia en el patrimonio cultural lanzaroteño.

La institución considera que su obra logró reflejar de manera singular el paisaje y la identidad de la isla, además de influir en nuevas generaciones de artistas.

Una red pintada con palabras / La Provincia

En el ámbito científico, el Timanfaya de Oro será para la astrofísica lanzaroteña Mar Carretero Castrillo, actualmente vinculada a la European Southern Observatory, en Chile.

Carretero fue reconocida en 2024 con el tercer premio La Vanguardia de la Ciencia por una investigación relacionada con las estrellas fugitivas de la Vía Láctea.

Además, ha participado en congresos internacionales y cuenta con reconocimientos de la Unión Astronómica Internacional.

ADISLAN, UNED Lanzarote y Salvamento Marítimo, entre los Jameos de Oro

El apartado de los Jameos de Oro incluye reconocimientos a entidades y profesionales de diferentes sectores sociales y económicos.

En el ámbito social, el Cabildo distinguirá a ADISLAN por su trabajo en favor de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en la isla.

En el ámbito educativo, el reconocimiento recaerá sobre UNED Lanzarote, por garantizar durante más de medio siglo el acceso a estudios universitarios superiores a varias generaciones de estudiantes lanzaroteños mediante formación semipresencial y online.

Sede de la UNED en Lanzarote. / LA PROVINCIA / DLP

El Jameo de Oro Humanitario será para Salvamento Marítimo, destacando el papel que desempeñan sus profesionales y voluntarios en el rescate de personas migrantes en la Ruta Canaria.

El organismo desarrolla labores de búsqueda y salvamento marítimo fundamentales en uno de los corredores migratorios más complejos del Atlántico.

Salvamento Marítimo traslada a 37 migrantes a Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote) / Adriel Perdomo / EFE

Reconocimiento al sector vitivinícola y a las tradiciones de la isla

El pleno también acordó reconocer a Bodega La Geria con el Jameo de Oro Económico coincidiendo con la celebración de su 130 aniversario en 2026.

La bodega, una de las más históricas de Lanzarote, ha mantenido la tradición vitivinícola insular combinándola con procesos de modernización tecnológica.

La cultura del vino forma parte de la identidad agrícola de Lanzarote y está especialmente vinculada al paisaje protegido de La Geria, uno de los espacios más representativos de la isla.

Por otro lado, el Cabildo reconocerá a los Ranchos de Pascua de Lanzarote con el Jameo de Oro a la Cultura Tradicional por su labor de conservación del patrimonio inmaterial y las tradiciones musicales y religiosas de la isla.

También será distinguido el Sector Camellar de Lanzarote, que recibirá el Jameo de Oro al Patrimonio Cultural por preservar una actividad histórica estrechamente vinculada al Parque Nacional de Timanfaya y al paisaje volcánico lanzaroteño.

Paseo en Camello por Timanfaya / Aythami Macias

Deportes, igualdad y sostenibilidad entre los galardonados

En el ámbito deportivo, el reconocimiento será para Hecher Sosa, por su trayectoria y por fomentar valores ligados al esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo.

El Jameo de Oro a la Igualdad recaerá sobre el Club de Lucha Femenino Tinecheide, destacando su papel en la promoción de la igualdad dentro de la lucha canaria y el impulso del deporte femenino entre las nuevas generaciones.

Hecher Sosa, tras vencer a Mackson Lee en el Dana White’s Contender Series. / UFC

En materia de sostenibilidad, la premiada será Ana Carrasco, por su trabajo vinculado a la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y la promoción de políticas de conservación territorial y sensibilización ambiental.

Reconocimiento a la labor turística y solidaria

El Jameo de Oro Turístico será para la Asociación Insular de Guías de Turismo de Lanzarote (APIT), por la labor que desarrollan los guías oficiales como divulgadores de la historia, el patrimonio y los valores naturales de la isla.

La profesión de guía turístico está regulada en Canarias y cumple un papel clave en la experiencia de quienes visitan el archipiélago.

Por su parte, Cristina Martel recibirá el Jameo de Oro a la Solidaridad Internacional por su trayectoria humanitaria y su trabajo en apoyo a personas vulnerables.

Con este conjunto de reconocimientos, el Cabildo de Lanzarote busca destacar el trabajo de personas y colectivos que han contribuido, desde diferentes ámbitos, a reforzar la identidad, la proyección exterior y la cohesión social de la isla.