Teguise modifica la ordenanza de tráfico de La Graciosa y autoriza la circulación de 15 vehículos

El Ayuntamiento de Teguise ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico en La Graciosa con el objetivo de adaptar la movilidad de la isla a sus condiciones ambientales, territoriales y sociales.

La medida salió adelante tras el acuerdo adoptado en el pleno municipal celebrado el pasado 14 de mayo y busca establecer un marco más específico para ordenar la circulación de vehículos en la conocida como octava isla de Canarias.

Según explicó la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, la intención del consistorio no pasa por prohibir el uso de vehículos, sino por implantar una regulación ajustada a las singularidades de La Graciosa, tratando de compatibilizar la movilidad con la conservación del entorno y la calidad de vida de residentes y visitantes.

Javier Díaz y Olivia Duque, en el Ayuntamiento de Teguise. / La Provincia

Una regulación adaptada a las características de La Graciosa

Desde el Ayuntamiento recuerdan que La Graciosa presenta unas condiciones especiales por su reducido tamaño, su fragilidad ambiental y su vinculación directa con espacios naturales protegidos.

La alcaldesa señaló que la isla necesita medidas específicas que permitan gestionar de forma equilibrada el tránsito de vehículos y el desarrollo sostenible del territorio.

La nueva propuesta municipal contempla la autorización provisional de hasta 15 vehículos para circular en la isla y acceder al entorno del Parque Natural a través de las vías habilitadas.

La decisión se adopta tras los informes emitidos por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, entidad propietaria de los terrenos afectados por esta regulación.

Vecinos de Caleta del Sebo, el principal núcleo poblacional en la isla de La Graciosa. / José Carlos Guerra

El objetivo es reducir el impacto sobre un ecosistema sensible

El Ayuntamiento de Teguise sostiene que la modificación de la ordenanza responde al aumento del tránsito de vehículos registrado en los últimos años en La Graciosa.

La corporación municipal considera necesario avanzar hacia una mejor organización de la movilidad para evitar efectos negativos sobre un territorio especialmente vulnerable desde el punto de vista medioambiental.

La Graciosa forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, uno de los espacios protegidos más importantes de Canarias por su biodiversidad marina y terrestre.

Reunión con los profesionales afectados por la medida

El consistorio anunció además que convocará próximamente una reunión con las personas que actualmente desarrollan actividades relacionadas con el transporte y circulación de vehículos en La Graciosa.

El objetivo de este encuentro será explicar el contenido de la modificación de la ordenanza, resolver dudas y recoger aportaciones antes de la aplicación definitiva de las medidas previstas.

Desde el grupo de gobierno defienden que esta regulación pretende mejorar la convivencia y garantizar un modelo más sostenible para la isla, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la población residente como la actividad turística.

La Graciosa se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos con mayor atractivo natural de Canarias, lo que ha incrementado la presión sobre sus infraestructuras y espacios protegidos.