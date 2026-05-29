Vecinos de Costa Teguise protestan por la okupación de un hotel ilegal inacabado en Lanzarote: "Hacen sus necesidades en nuestros jardines y nos roban agua"

Vecinos de Costa Teguise han convocado una concentración para este viernes, 29 de mayo, a las 18.00 horas, frente al hotel ilegal inacabado de la parcela 216, situado entre la Avenida de Mar y la Avenida de Las Palmeras, dos de las principales vías de la localidad, para denunciar la situación que, según afirman, se vive desde hace tiempo en este inmueble abandonado.

El edificio, paralizado desde hace más de dos décadas, permanece sin terminar y carece de cerramientos, puertas y ventanas. En su interior residen okupas que han acondicionado distintas zonas del inmueble con palets, maderas y otros materiales improvisados para utilizarlos como viviendas precarias.

Los residentes de las urbanizaciones residenciales y complejos turísticos cercanos aseguran que la situación se ha vuelto “insostenible” y reclaman soluciones ante el deterioro de la convivencia y "el aumento de la inseguridad en la zona".

Cartel de la convocatoria de la manifestación ante el hotel abandonado en la parcela 216 en Costa Teguise / La Provincia

Quejas vecinales por robos y problemas de convivencia

Según denuncian varios vecinos, durante las últimas semanas se han incrementado los incidentes relacionados con robos y daños materiales en los alrededores del edificio.

Frank Thiery, presidente de la comunidad de propietarios del residencial Playa Roca, explica que los residentes están preocupados por esta situación, que según asegura, "se ha vuelto insostenible".

Entre las incidencias que denuncian se encuentran "aperturas de vehículos estacionados, rotura de cristales y robos a personas en la parada de guaguas cercana".

Hotel ilegal en la parcela 216 en Costa Teguise. / La Provincia

Incluso, denunció este propietario, “algunos de esos okupas vienen a hacer sus necesidades a nuestros pasillos y jardines” y añadió que “nos roban agua de los contadores”.

Un edificio abandonado

El hotel inacabado presenta además importantes problemas de seguridad estructural y salubridad. En agosto del año pasado, una persona resultó herida tras precipitarse desde una de las plantas del edificio.

Además, efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han tenido que intervenir en varias ocasiones para sofocar incendios originados por acumulación de basura y residuos en el interior del inmueble.

El Ayuntamiento de Teguise ha requerido a la propiedad del inmueble que repare y refuerce el vallado perimetral del solar, ya que actualmente presenta varios tramos abiertos que facilitan el acceso al interior.

PSOE Teguise

Las obras del hotel, que inició el Grupo Hoteles Playa S.A., fueron paralizadas en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La paralización se produjo al considerar la justicia que la licencia concedida entonces por el Ayuntamiento de Teguise era ilegal al incumplir la moratoria turística vigente en Lanzarote en ese momento y determinadas disposiciones del Plan Insular de Ordenación.

Un proyecto urbanístico pendiente desde hace más de 20 años

Años después de la paralización judicial, la propiedad intentó reactivar el proyecto. En 2020, Grupo Hoteles Playa S. A. solicitó al Ayuntamiento una modificación parcial del Plan General de Ordenación de Teguise con el objetivo de legalizar el inmueble y convertirlo en un establecimiento turístico de cuatro plantas (una más que las actuales) y unas 500 plazas alojativas.

La propuesta contemplaba además el traslado de camas turísticas desde otra parcela hotelera (parcela 232) propiedad de la misma empresa y situada en la calle Laguna, también en Costa Teguise, hasta la parcela 216. La parcela 232 pasaría a tener uso residencial.

Posteriormente, en enero de 2022, el entonces alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, firmó un decreto para iniciar el expediente de modificación menor del planeamiento urbanístico municipal a raíz de la petición presentada por la promotora. El expediente todavía no se ha resuelto.

Mientras tanto, los vecinos reclaman actuaciones urgentes para garantizar la seguridad y evitar que el edificio siga deteriorándose y generando problemas en el entorno residencial y turístico de Costa Teguise.

A. F.

El hotel ilegal de la parcela 216 se encuentra muy próximo a otro complejo de apartamentos y bungalós (Club del Rey) sin acabar, el ubicado en la parcela 214 de Costa Teguise, en el que residen más de un centenar de okupas. La empresa Toscolanz proyecta construir en esa parcela 214 de Costa Teguise un hotel de cuatro estrellas con villas de lujo. Ya cuenta con los permisos turísticos del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote y está pendiente de la autorización urbanística del Ayuntamiento de Teguise para comenzar las obras.

Primero Teguise pide medidas urgentes

La formación política Primero Teguise denunció ayer jueves, 28 de mayo, el deterioro de la seguridad y la convivencia en Costa Teguise, una situación que vincula directamente con el estado de abandono del conocido edificio inacabado situado en la parcela 216.

El partido asegura que el antiguo esqueleto urbanístico se ha transformado en un asentamiento irregular en el que actualmente sobreviven más de 60 personas en condiciones “extremadamente precarias”, sin medidas de seguridad ni control de accesos.

La formación reclama al Ayuntamiento de Teguise actuaciones inmediatas para reforzar la vigilancia policial en la zona y exigir responsabilidades a los propietarios del solar.

Jonas Álvarez, portavoz de Primero Teguise en el Ayuntamiento de Teguise / La Provincia

Problemas de salud pública

El portavoz de Primero Teguise, Jonás Álvarez, sostiene que la situación ha empeorado progresivamente en los últimos meses y recuerda que su partido ya había advertido anteriormente del incremento de la criminalidad en el municipio.

Según explica, la desaparición de la oficina de la Policía Local en Costa Teguise y la falta de presencia policial constante en áreas comerciales y residenciales habrían contribuido a aumentar los robos, hurtos y conflictos en la localidad turística.

Álvarez asegura que hace apenas medio año la presencia de personas en la parcela era reducida, mientras que ahora el espacio alberga a decenas de personas que viven entre estructuras improvisadas levantadas con plásticos, chapas y otros materiales.

Desde la formación consideran que el problema ya no afecta únicamente al ámbito urbanístico o social, sino que también tiene consecuencias sobre la seguridad ciudadana, la convivencia vecinal y la salubridad pública.

Vecinos y comerciantes muestran preocupación

Primero Teguise afirma haber recibido numerosas quejas de residentes y empresarios de la zona, quienes trasladan su preocupación por el ambiente de inseguridad que, según indican, se percibe en los alrededores del inmueble abandonado.

La formación asegura que los vecinos denuncian hurtos, robos y situaciones de tensión en la vía pública, especialmente en una zona muy transitada donde se encuentran complejos residenciales, comercios y una parada de guaguas utilizada diariamente por trabajadores y estudiantes.

El partido también alerta del deterioro de la imagen turística de Costa Teguise, uno de los principales núcleos turísticos de Lanzarote.

Críticas a la propiedad del solar y a la gestión municipal

Primero Teguise dirige parte de sus críticas a los propietarios de la parcela, a quienes acusa de no haber adoptado medidas básicas de mantenimiento y seguridad durante años.

La formación recuerda que la propiedad continúa pendiente de autorizaciones urbanísticas para desarrollar un futuro complejo turístico con unas 500 plazas alojativas.

Según denuncia Jonás Álvarez, el solar no dispone actualmente de un vallado efectivo, vigilancia privada ni mantenimiento adecuado del entorno, lo que habría facilitado el crecimiento progresivo del asentamiento irregular.

El portavoz considera además que el Ayuntamiento de Teguise debería haber abierto ya expedientes sancionadores y órdenes de ejecución contra la propiedad debido al estado de abandono del inmueble.

Riesgo de incendios y problemas de seguridad

Otro de los aspectos que preocupa a Primero Teguise es el posible riesgo de incendio dentro del asentamiento.

La formación advierte de la utilización de bombonas, cocinas portátiles, conexiones eléctricas improvisadas y materiales inflamables dentro de una estructura abandonada que carece de supervisión técnica y medidas de seguridad.

Exigen vigilancia policial y medidas urgentes

Ante esta situación, Primero Teguise solicita al Ayuntamiento la apertura inmediata de nuevos expedientes sancionadores contra la propiedad del solar y la aplicación de medidas obligatorias para reforzar la seguridad.

Entre las actuaciones que reclama la formación se encuentran el cierre completo y refuerzo del vallado perimetral, la instalación de vigilancia privada, la mejora de la iluminación exterior y la limpieza periódica del entorno.

Además, el partido pide un protocolo especial de vigilancia policial entre la Avenida del Mar y la Avenida de Las Palmeras, con presencia constante de patrullas y coordinación entre Policía Local y Guardia Civil.

Primero Teguise considera que la falta de soluciones durante años ha derivado en un problema complejo donde se mezclan cuestiones sociales, urbanísticas y de seguridad ciudadana.

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La formación concluye reclamando una actuación “contundente y coordinada” por parte de las administraciones para evitar que la situación continúe deteriorándose.