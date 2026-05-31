Tías apuesta por el ocio responsable

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Tías, Pepa González, y la coordinadora regional de formación de la Fundación Adsis, Leticia Curbelo, presentaron hoy en el Espacio Joven de Tías el contenido del programa, que arranca el 19 de junio con un torneo de tiro con arco y finaliza el próximo 5 de septiembre con una fiesta de la espuma y música de dj en la plaza El Pavón.

Pepa González y Leticia Curbelo, quienes estuvieron acompañados de los concejales de Deportes, Fiestas, Playas y Urbanismo, Ismael Cruz, Miriam Hernández, Christopher Notario y Ulpiano Calero, destacaron en la presentación la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Adsis, «socio fundamental de esta iniciativa que aporta experiencia, acompañamiento y una mirada comprometida con la juventud».

Dentro de la programación destaca la excursión , el jueves 25 de junio, al Portal Anquialino de ciencia ciudadana y divulgación. Este proyecto, que se desarrolla fundamentalmente en Jameos del Agua, pretende acercar a la sociedad el conocimiento sobre Geoparque de Lanzarote y Chinijo y los ecosistemas anquialinos, ambientes acuáticos subterráneos.

Asimismo, se aguarda con expectación la celebración del Día Internacional de la Juventud el viernes 7 de agosto en Playa Chica, encuentro que acogerá numerosas actividades.

En fechas previas habrá actividades deportivas y excursiones al Aquapark de Costa Teguise, Papagayo, La Graciosa, Rancho Texas y a Playa Grande de Puerto del Carmen, visitando la Biblioplaya.

Para la segunda quincena de agosto se ha programado la salida en catamarán desde Puerto Calero fondeando frente a Papagayo con actividades acuáticas, salida al Karting de San Bartolomé y viaje al Siam Park de Tenerife. Aquellos jóvenes que deseen información sobre los eventos o inscribirse en los mismos, podrán hacerlo en el Espacio Joven de Tías de lunes a viernes de 16.00 a 21.00 horas.

Por otra parte, la Oficina de Agroecología y Desarrollo Rural, inaugurada el año pasado por el Ayuntamiento en el centro sociocultural de Mácher, afianza su sistema de apoyo y asesoramiento al sector primario con el proyecto Fortalecer el sector primario, fomentar el empleo y desarrollo local.

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Este proyecto , que se ejecuta desde el 16 de marzo de este año hasta el 31 de enero de 2027, pretende crear un espacio de promoción de la agricultura ecológica y de sensibilización ambiental que sirva de faro para el desarrollo rural y el apoyo a iniciativas de emprendimiento verde. El Ayuntamiento ha recibido una subvención de 40.000 euros para realizarlo.