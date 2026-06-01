La Fiscalía ordena investigar la anulación de una multa de tráfico a un familiar del alcalde de Arrecife, Yonathan de León

La Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Arrecife ha recibido una comunicación de la Fiscalía donde informa de la existencia de una multa de aparcamiento que le fue retirada a un familiar directo del alcalde de Arrecife, Yonathan de León (Partido Popular), durante la celebración del Carnaval de Arrecife de este año.

El Ministerio Público ha remitido el archivo de esta sanción de tráfico al Tribunal que investiga la presunta retirada irregular de multas de tráfico que habrían generado un agujero en las arcas públicas del ayuntamiento de casi 600.000 euros y donde de León declarará como testigo.

Según el documento emitido por el fiscal Fernando Rodríguez Navarro al que ha tenido acceso La Voz, un familiar directo de Yonathan de León fue multado por aparcar en una zona donde estaba prohibida la parada y el estacionamiento de vehículos durante la celebración de las fiestas del Carnaval.

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