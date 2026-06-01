Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita del papa: suspensión de clases en Gran CanariaMiguel Ángel Ramírez - CB Gran CanariaAdiós a SavanéZapatero-CanariasQueso artesanal CanariasTiempo AEMET CanariasSeguridad vial
instagramlinkedin

La Fiscalía ordena investigar la anulación de una multa de tráfico a un familiar del alcalde de Arrecife, Yonathan de León

El Ministerio Público envía al tribunal que investiga el desfalco de 600.000 euros una multa de aparcamiento anulada a un pariente del regidor capitalino

La Fiscalía ordena investigar la anulación de una multa de tráfico a un familiar del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, a la derecha.

La Fiscalía ordena investigar la anulación de una multa de tráfico a un familiar del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, a la derecha. / La Provincia

Andrea Domínguez Torres | La Voz de Lanzarote

Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Arrecife ha recibido una comunicación de la Fiscalía donde informa de la existencia de una multa de aparcamiento que le fue retirada a un familiar directo del alcalde de Arrecife, Yonathan de León (Partido Popular), durante la celebración del Carnaval de Arrecife de este año. 

El Ministerio Público ha remitido el archivo de esta sanción de tráfico al Tribunal que investiga la presunta retirada irregular de multas de tráfico que habrían generado un agujero en las arcas públicas del ayuntamiento de casi 600.000 euros y donde de León declarará como testigo.

Según el documento emitido por el fiscal Fernando Rodríguez Navarro al que ha tenido acceso La Voz, un familiar directo de Yonathan de León fue multado por aparcar en una zona donde estaba prohibida la parada y el estacionamiento de vehículos durante la celebración de las fiestas del Carnaval. 

Noticias relacionadas y más

Más información en La Voz de Lanzarote.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vecinos de Costa Teguise protestan por la okupación de un hotel ilegal inacabado en Lanzarote: 'Hacen sus necesidades en nuestros jardines y nos roban agua
  2. Teguise modifica la ordenanza de tráfico de La Graciosa y autoriza la circulación de 15 vehículos
  3. Un juzgado de Lanzarote investiga el incendio que tuvo lugar en 2024 en el vertedero de Zonzamas
  4. Limpieza de Arrecife no afloja: tramita 75 sanciones en cinco meses por vertidos ilegales y abandono de residuos
  5. El exalcalde de Haría Juan Santana, Hijo Predilecto de Lanzarote a título póstumo
  6. Lanzarote defiende que el arreglo de la desaladora Lanzarote V ha sido 'gracias a los trabajadores y no a Canal Gestión' tras el desabastecimiento de varios días
  7. Archivada la investigación judicial contra el consejero del Cabildo de Lanzarote Domingo Cejas por el incendio en el vertedero de Zonzamas en 2024
  8. Tías apuesta por el ocio responsable

La Fiscalía ordena investigar la anulación de una multa de tráfico a un familiar del alcalde de Arrecife, Yonathan de León

La Fiscalía ordena investigar la anulación de una multa de tráfico a un familiar del alcalde de Arrecife, Yonathan de León

Tías apuesta por el ocio responsable

Tías apuesta por el ocio responsable

Vecinos de Costa Teguise protestan por la okupación de un hotel ilegal inacabado en Lanzarote: "Hacen sus necesidades en nuestros jardines y nos roban agua"

Vecinos de Costa Teguise protestan por la okupación de un hotel ilegal inacabado en Lanzarote: "Hacen sus necesidades en nuestros jardines y nos roban agua"

Desmantelada una trama de explotación sexual por prostituir a una menor tutelada en Lanzarote

Desmantelada una trama de explotación sexual por prostituir a una menor tutelada en Lanzarote

Teguise modifica la ordenanza de tráfico de La Graciosa y autoriza la circulación de 15 vehículos

Teguise modifica la ordenanza de tráfico de La Graciosa y autoriza la circulación de 15 vehículos

El exalcalde de Haría Juan Santana, Hijo Predilecto de Lanzarote a título póstumo

El exalcalde de Haría Juan Santana, Hijo Predilecto de Lanzarote a título póstumo

La residencia de mayores de Tías tendrá un ‘marcaje’ sobre su gestión

La residencia de mayores de Tías tendrá un ‘marcaje’ sobre su gestión

Hallan muerto a un hombre de unos 70 años en una vivienda de Arrecife tras la intervención de los bomberos

Hallan muerto a un hombre de unos 70 años en una vivienda de Arrecife tras la intervención de los bomberos
Tracking Pixel Contents