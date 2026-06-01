La Lanzarote Wine Run 2026 tiene a inscritos de 30 nacionalidades en torno al deporte, vino y sostenibilidad en La Geria

La Geria volverá a convertirse en el gran escaparate del paisaje agrícola de Lanzarote los próximos 13 y 14 de junio de 2026 con la celebración de una nueva edición de la Lanzarote Wine Run (Carrera del Vino) y Wine Festival. El evento, que alcanza su decimocuarta edición, se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario insular al combinar deporte, enoturismo, gastronomía, cultura y sostenibilidad en uno de los espacios más emblemáticos de Canarias.

La presentación de este evento ha tenido lugar este lunes en la Finca Testeina y reunió a representantes de distintas administraciones y entidades vinculadas al sector vitivinícola y agroalimentario de la isla.

Durante el acto se destacó el papel que desempeña esta iniciativa en la promoción de La Geria, del vino de Lanzarote y del paisaje agrícola que ha convertido a la isla en un referente internacional por su capacidad de adaptación al entorno volcánico.

Presentación de la Lanzarote Wine Run 2026, este lunes en Finca Testeina, en La Geria / La Provincia

La Geria, protagonista de un evento con identidad propia

A lo largo de los años, la Lanzarote Wine Run ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que una prueba deportiva. La iniciativa busca acercar a residentes y visitantes a uno de los paisajes más singulares del archipiélago, caracterizado por sus tradicionales hoyos excavados en la ceniza volcánica y protegidos por muros de piedra que permiten el cultivo de la vid en condiciones climáticas adversas.

Durante la presentación, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, puso el acento en el valor patrimonial y cultural de La Geria, destacando que el evento permite descubrir este territorio desde una perspectiva respetuosa con el medio ambiente.

“La Wine Run es una experiencia inmersiva que permite descubrir y disfrutar los paisajes de La Geria de una forma distinta y respetuosa con el entorno” Oswaldo Betancort — Presidente del Cabildo de Lanzarote

La Geria constituye uno de los símbolos más reconocibles de Lanzarote y un ejemplo de cómo generaciones de agricultores lograron transformar un terreno marcado por las erupciones volcánicas en un paisaje productivo y de gran valor cultural.

Este modelo agrícola ha recibido reconocimiento internacional gracias a su declaración como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), una distinción promovida por Naciones Unidas que reconoce sistemas agrarios únicos por su valor ambiental, cultural y social.

La Wine Run se ha convertido en una herramienta para difundir este legado y acercarlo a miles de personas que cada año participan en la prueba o visitan las actividades paralelas organizadas durante el fin de semana.

Deporte en plena naturaleza

Uno de los principales atractivos de la cita sigue siendo su programa deportivo. La edición de 2026 volverá a reunir a corredores, senderistas y familias en diferentes modalidades adaptadas a distintos niveles de preparación física.

Los participantes podrán elegir entre la carrera larga, la carrera corta y la modalidad de trekking, una opción especialmente valorada por quienes prefieren recorrer el paisaje de La Geria a un ritmo más pausado.

Además, la organización mantiene su apuesta por la inclusión mediante modalidades adaptadas que facilitan la participación de personas con distintas capacidades, reforzando el carácter abierto y accesible del evento.

La combinación de actividad física y entorno natural convierte a esta prueba en una experiencia diferente a las competiciones convencionales, ya que los recorridos discurren entre viñedos, caminos rurales y paisajes volcánicos que forman parte de la identidad de Lanzarote.

Una cita vinculada a la sostenibilidad

La dimensión medioambiental continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la Lanzarote Wine Run. Desde la organización se insiste en que el evento no solo busca promover hábitos de vida saludables o generar actividad económica, sino también contribuir a la conservación del paisaje agrícola.

El consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, destacó durante la presentación que esta iniciativa encaja dentro del modelo de desarrollo sostenible que la isla pretende impulsar.

En este sentido, parte de los recursos obtenidos a través del evento seguirán destinándose al proyecto "Salvar La Geria", una iniciativa orientada a la conservación, limpieza y mantenimiento de este espacio agrícola protegido.

La colaboración con entidades del tercer sector también ocupa un lugar destacado dentro de la organización. Asociaciones como Adislan, Grevislan, Integra, Innova y la Asociación Acción Social Creciendo participan en diferentes aspectos del evento, reforzando su dimensión social y comunitaria.

Participantes de más de 30 países

La proyección internacional de la Wine Run continúa creciendo. Según los datos facilitados durante la presentación, la organización ya cuenta con inscritos procedentes de más de 30 nacionalidades diferentes.

Esta participación contribuye a posicionar a Lanzarote como un destino vinculado al turismo activo, el deporte al aire libre y el enoturismo, segmentos que han ganado relevancia en los últimos años dentro de la oferta turística de Canarias.

Presentación de la Lanzarote Wine Run 2026, este lunes en Finca Testeina, en La Geria. / La Provincia

A pesar de su crecimiento internacional, la organización insiste en mantener la esencia original del evento, basada en la conexión con el territorio, el respeto al entorno y la puesta en valor del sector primario lanzaroteño.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de junio de 2026.

Uga volverá a ser el centro del Wine Festival

Paralelamente a las pruebas deportivas, la localidad de Uga acogerá una nueva edición del Wine Festival, un espacio pensado para acercar la cultura gastronómica y vitivinícola de Lanzarote tanto a residentes como a visitantes.

Durante el fin de semana, los asistentes podrán degustar vinos elaborados bajo la Denominación de Origen Protegida Vinos de Lanzarote, además de disfrutar de propuestas gastronómicas basadas en productos locales.

La programación también incluirá actuaciones musicales y actividades culturales destinadas a mostrar distintos aspectos de la identidad canaria en un ambiente festivo y familiar.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó la importancia que tiene esta cita para el municipio y recordó el esfuerzo realizado para adaptar el recinto ferial de Uga a las necesidades del evento.

Actividades para toda la familia

La programación de la Wine Run no se limita a las pruebas para adultos. El sábado 13 de junio también se celebrarán las carreras infantiles, organizadas en diferentes distancias y categorías según la edad de los participantes.

Estas actividades buscan fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y facilitar la participación de las familias en una jornada que combina ocio, deporte y convivencia.

La organización prevé nuevamente una amplia participación en esta modalidad, que se ha consolidado como uno de los momentos más esperados del programa.

El vino de Lanzarote, protagonista del encuentro

El sector vitivinícola tendrá un papel central durante toda la celebración. Un total de 17 bodegas participarán en esta edición, mostrando la diversidad y calidad de los vinos elaborados en la isla.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Lanzarote, Jorge Rodríguez, destacó que la Wine Run permite acercar el trabajo de viticultores y bodegueros a miles de personas cada año.

La actividad vitivinícola constituye uno de los elementos más representativos del paisaje de La Geria y desempeña un papel relevante en la economía local. Eventos como este contribuyen a dar visibilidad al trabajo desarrollado durante todo el año por los profesionales del sector.

Por su parte, el director del Instituto Canario de Calidad Alimentaria (ICCA), Luis Arráez, subrayó la importancia de iniciativas que conectan el producto local con la sostenibilidad y la promoción turística.

Un evento consolidado en el calendario de Lanzarote

Tras catorce ediciones, la Lanzarote Wine Run se ha convertido en una de las citas más reconocidas de la isla. Su capacidad para unir deporte, paisaje, cultura, gastronomía y compromiso medioambiental explica buena parte de su éxito y de su crecimiento continuado.

La edición de 2026 volverá a situar a La Geria en el centro de la actividad insular durante un fin de semana en el que miles de personas podrán descubrir uno de los paisajes agrícolas más singulares del mundo. Más allá de la competición deportiva, la cita representa una oportunidad para conocer la historia, las tradiciones y el patrimonio que han convertido a Lanzarote en un referente internacional de sostenibilidad y adaptación al medio volcánico.