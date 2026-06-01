Red Tributaria Lanzarote alcanza una recaudación récord de 71,3 millones de euros

La Red Tributaria Lanzarote cerró el ejercicio 2025 con los mejores resultados de su historia al registrar una recaudación total de 71,3 millones de euros. Así se recoge en la memoria anual aprobada por el Consejo Rector del organismo, presidido por la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar.

El documento refleja una evolución positiva tanto en los indicadores económicos como en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, consolidando el papel de la entidad en la gestión tributaria insular.

La mayor recaudación desde la creación del organismo

La memoria correspondiente a 2025 sitúa la recaudación total en 71,3 millones de euros, la cifra más elevada alcanzada hasta ahora por la Red Tributaria Lanzarote. Este dato supone un nuevo máximo histórico para el organismo encargado de la gestión y recaudación de tributos en varios municipios de la isla.

Durante la presentación de los resultados, María Jesús Tovar destacó el trabajo desarrollado por el personal de la entidad y señaló que la mejora continua de los indicadores responde en gran medida al esfuerzo realizado por los trabajadores y trabajadoras del organismo.

La aprobación de la memoria permite además evaluar el funcionamiento del servicio y medir aspectos relacionados con la atención al contribuyente, la digitalización y la transparencia administrativa.

Alta valoración de los usuarios

Uno de los apartados más destacados del informe es el relacionado con la satisfacción ciudadana. Según los datos recogidos, el 98,4% de las valoraciones realizadas por los usuarios fueron positivas.

Las encuestas incluyen la atención prestada tanto en la sede principal de Arrecife como en las oficinas ubicadas en los municipios de San Bartolomé, Teguise, Tinajo y Haría. También se tuvieron en cuenta las gestiones realizadas a través de los canales digitales.

A ello se suma un índice de puntualidad del 93,1% en las citas programadas, un indicador que refleja el grado de cumplimiento de los horarios de atención establecidos por el organismo.

Crece el uso de la Oficina Virtual

La transformación digital continúa ganando peso dentro de los servicios de la Red Tributaria Lanzarote. Cada vez más contribuyentes optan por realizar trámites de forma telemática, evitando desplazamientos y agilizando los procedimientos administrativos.

Durante 2025 se contabilizaron 317.829 atenciones a través de la Oficina Virtual, lo que representa un incremento del 36,23% respecto al ejercicio anterior.

Entre los trámites más habituales destacan la consulta de cartas de pago, la gestión de recibos y otros procedimientos administrativos relacionados con las obligaciones tributarias de los ciudadanos.

Este crecimiento confirma la consolidación de los servicios digitales como una herramienta cada vez más utilizada por la población para relacionarse con la administración pública.

Máxima puntuación en transparencia

La memoria también pone de relieve los resultados obtenidos en materia de transparencia institucional. La Red Tributaria Lanzarote volvió a alcanzar la máxima calificación otorgada por el Comisionado de Transparencia de Canarias.

En la evaluación publicada en septiembre de 2025, correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, el organismo obtuvo una puntuación de 10 sobre 10, manteniendo así los estándares más altos en la publicación y acceso a la información pública.

La transparencia se ha convertido en uno de los aspectos más valorados en la gestión de las administraciones públicas, especialmente en organismos vinculados a la recaudación y gestión de recursos económicos.

Balance positivo para la gestión tributaria insular

Los resultados recogidos en la memoria de 2025 muestran una combinación de crecimiento en la recaudación, mejora de los servicios digitales, elevados niveles de satisfacción ciudadana y cumplimiento de los criterios de transparencia.

Con estos indicadores, la Red Tributaria Lanzarote cierra un ejercicio marcado por cifras récord y por la consolidación de herramientas destinadas a facilitar la relación entre los contribuyentes y la administración. La entidad afronta ahora nuevos retos en materia de modernización y atención al ciudadano, manteniendo como objetivo mejorar la eficiencia de los servicios tributarios que presta en la isla.