Seis playas poco conocidas de Lanzarote y Las Graciosa que conservan su esencia natural lejos de las masificaciones

Lanzarote y La Graciosa cuentan con algunas de las playas más singulares de Canarias. Su origen está estrechamente ligado a la historia geológica del archipiélago, marcada por la actividad volcánica y por la llegada de sedimentos procedentes del continente africano. El resultado es una costa diversa donde conviven extensos arenales dorados, pequeñas calas de arena blanca, playas volcánicas de color negro y rincones prácticamente vírgenes.

Aunque algunas zonas costeras de ambas islas reciben cada año a miles de visitantes, todavía existen espacios que conservan gran parte de su carácter natural. Son playas alejadas de grandes infraestructuras turísticas, muchas de ellas situadas en espacios protegidos y sin servicios como hamacas, socorristas o bares y restaurantes.

Estas son seis de las playas más llamativas de Lanzarote y La Graciosa para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes diferentes.

1.Calas menos conocidas de Papagayo

En el municipio de Yaiza, dentro del Monumento Natural de Los Ajaches, se encuentra uno de los enclaves costeros más conocidos de Canarias: las playas de Papagayo.

Más que una única playa, se trata de una sucesión de pequeñas calas de arena clara y aguas tranquilas que destacan por sus tonalidades turquesa. La más famosa es la playa de Papagayo, una de las más fotografiadas de Lanzarote gracias a la belleza de su entorno y a las vistas que ofrece hacia la costa norte de Fuerteventura y el islote de Lobos.

Playa de Papagayo / La Provincia

Su ubicación protegida la resguarda de buena parte de los vientos predominantes, lo que favorece el baño y actividades como el snorkel o la observación de los fondos marinos.

El acceso se realiza desde Playa Blanca a través de una pista acondicionada para vehículos, bicicletas o cualquier otro medio de transporte privado. Pese a su popularidad, el entorno conserva buena parte de su atractivo natural gracias a la protección ambiental de la zona.

2.Bajo el Risco, una playa aislada bajo los acantilados de Famara

Para quienes buscan lugares menos transitados, la playa de Bajo el Risco representa una de las opciones más espectaculares de la isla.

Situada a los pies del macizo de Famara, en el municipio de Haría, esta extensa playa alcanza aproximadamente 845 metros de longitud y destaca por el aislamiento que la rodea. Llegar hasta ella requiere un cierto esfuerzo, ya que el acceso más habitual es a través del histórico Camino de Los Gracioseros.

Este sendero parte desde las inmediaciones de Yé y desciende por la ladera del risco hasta alcanzar la costa. Durante siglos fue utilizado por los habitantes de La Graciosa para desplazarse entre ambas islas antes de la existencia de los actuales servicios marítimos regulares.

Playa bajo el Risco de Famara, en el norte de Lanzarote / La Provincia

El recorrido requiere aproximadamente una hora de bajada y otro tanto para el regreso. Como recompensa, los visitantes disfrutan de una de las panorámicas más impresionantes de Lanzarote, con vistas privilegiadas sobre La Graciosa y el conjunto de islotes que forman el Archipiélago Chinijo.

También es posible acceder a la playa por mar.

3.Lambra, una de las playas más aisladas y vírgenes de La Graciosa

La isla de La Graciosa alberga algunos de los paisajes costeros mejor conservados de Canarias. Entre ellos destaca la playa Lambra, también conocida como playa del Ámbar, un enclave natural que se mantiene alejado de las rutas más concurridas y que ofrece una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

Situada en la zona oriental de la isla, más allá del núcleo de Pedro Barba, esta playa se caracteriza por su aislamiento y por la escasa presencia de visitantes. Precisamente esa tranquilidad es uno de los principales atractivos de un lugar que conserva gran parte de su estado original.

Playa Lambra en La Graciosa / La Provincia

Llegar hasta playa Lambra requiere algo de planificación. Los visitantes pueden acceder caminando durante aproximadamente una hora, en bicicleta en unos 30 minutos o utilizando el servicio de taxi de La Graciosa, que permite alcanzar la playa en alrededor de diez minutos.

El recorrido atraviesa algunos de los paisajes más representativos de la octava isla canaria, con amplias zonas de terreno volcánico y vistas abiertas al océano Atlántico.

4.Playa Quemada y el encanto de la costa volcánica

En el sur de Lanzarote (Yaiza), lejos de los grandes núcleos turísticos, se encuentra el pequeño pueblo marinero de Playa Quemada. La localidad conserva un ambiente tranquilo durante gran parte del año y está rodeada por algunos de los paisajes costeros más característicos de la isla.

Las playas de Playa Quemada, La Arena y El Pozo forman parte igualmente del Monumento Natural de Los Ajaches y comparten una característica común: la presencia de arena negra de origen volcánico.

La zona suele registrar menos afluencia de visitantes que otros puntos turísticos del sur de Lanzarote, lo que permite disfrutar de un entorno más pausado y ligado al paisaje tradicional de la isla.

5.Montaña Bermeja, un rincón para amantes de la naturaleza salvaje

Otra de las playas menos frecuentadas de Lanzarote es Montaña Bermeja (Yaiza), situada a escasa distancia de Los Hervideros, uno de los espacios naturales más visitados de la isla.

Esta playa, de alrededor de medio kilómetro de longitud, se caracteriza por el fuerte oleaje y la presencia habitual de viento. Su ubicación dentro de espacios protegidos, tanto como Zona Especial de Conservación (ZEC) como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), contribuye a preservar sus valores naturales.

6.Las Malvas, arena negra procedente de las erupciones volcánicas

La playa de Las Malvas, en el municipio de Tinajo, ofrece un paisaje completamente marcado por el vulcanismo. Su arena negra procede de la erosión de los materiales expulsados durante las históricas erupciones de Timanfaya registradas entre 1730 y 1736.

Situada a unos diez kilómetros del casco urbano de Tinajo, esta pequeña cala atrae a visitantes interesados en los paisajes volcánicos y a aficionados a actividades tradicionales como la pesca desde costa o el marisqueo autorizado.

Playa de Las Malvas, en la costa del municipio de Tinajo. / Turismo Lanzarote

Sin embargo, las condiciones del mar suelen ser exigentes debido al oleaje y al viento, por lo que se recomienda extremar la precaución durante cualquier visita.

Playas que muestran la diversidad natural de Lanzarote

La variedad de playas existentes en Lanzarote y La Graciosa refleja la riqueza geológica y paisajística de ambas islas. Desde las aguas tranquilas de las calas menos conocidas de Papagayo hasta enclaves más salvajes como Lambra, Bajo el Risco, Montaña Bermeja o Las Malvas, cada uno de estos espacios ofrece una experiencia diferente.

Más allá de su atractivo turístico, estas playas forman parte de ecosistemas de gran valor ambiental que ayudan a comprender la singularidad del territorio insular. Su conservación resulta fundamental para mantener uno de los principales patrimonios naturales del archipiélago canario.