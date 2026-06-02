La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa celebra su 20 aniversario con un sello oficial de Correos

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha presentado un sello postal conmemorativo creado por Correos con motivo de su vigésimo aniversario. La iniciativa forma parte del programa de actividades que la institución viene desarrollando durante este año para recordar dos décadas de trabajo al servicio de empresas, autónomos y emprendedores de ambas islas.

La presentación ha tenido lugar este martes en un acto en la que participaron el presidente de la entidad cameral, José Valle Martínez, y el gerente del Negocio Minorista y Servicios del Área Insular de Correos, Jonathan Martín González.

Con esta emisión filatélica, la corporación empresarial incorpora su aniversario a la historia postal española mediante una pieza que circulará en envíos y colecciones, dejando constancia de una fecha significativa para la organización.

Sello de Correos por los 20 años de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa / La Provincia

Veinte años de apoyo al desarrollo empresarial

Durante el acto, el presidente de la Cámara realizó un balance de la trayectoria de la institución desde su creación. José Valle destacó que estos veinte años representan una etapa marcada por el trabajo continuado en favor del tejido productivo de Lanzarote y La Graciosa.

La Cámara de Comercio ha desarrollado durante este periodo diversas iniciativas orientadas a fomentar la actividad económica, impulsar la internacionalización de las empresas, promover la formación y apoyar el emprendimiento. Su labor se ha consolidado como una herramienta de colaboración entre el sector empresarial y las administraciones públicas.

Según explicó Valle, la intención de la entidad era crear un recuerdo permanente que reflejara la importancia de este aniversario. En este sentido, señaló que el sello constituye un símbolo que permitirá proyectar la imagen de la institución más allá de las islas y conservar un testimonio físico de esta efeméride.

Por su parte, Jonathan Martín González trasladó la felicitación de Correos a la Cámara por sus veinte años de actividad y puso en valor la cooperación entre ambas entidades para hacer posible la creación de esta pieza conmemorativa..

Un aniversario con diversas actividades

La presentación del sello se suma al calendario de acciones organizadas por la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa para celebrar su vigésimo aniversario. A través de estas iniciativas, la entidad pretende poner en valor su recorrido y su contribución al desarrollo económico de ambas islas.

La corporación mantiene así su apuesta por visibilizar el papel que desempeñan las empresas, los autónomos y los emprendedores en la economía local, al tiempo que conmemora una trayectoria de dos décadas vinculada al crecimiento y la dinamización de la actividad empresarial en Lanzarote y La Graciosa.

La incorporación de este sello al patrimonio postal supone, además, un reconocimiento simbólico a la historia de la institución y a su presencia en la vida económica insular durante los últimos veinte años.