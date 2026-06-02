El Consorcio del Agua de Lanzarote toma posesión del servicio de Canal Gestión
La empresa Canal Gestión deja de prestar servicio tras 13 años en la isla, asumiendo el Consorcio más de 200 trabajadores y la gestión del ciclo integral del agua
Una representación del Consorcio del Agua de Lanzarote, encabezada por su presidente, Oswaldo Betancort, ha tomado posesión este martes, 2 de junio, de las instalaciones de Canal Gestión Lanzarote en Punta de los Vientos para hacer efectivo así el traspaso del servicio del ciclo integral del agua.
De esta forma, Canal Gestión Lanzarote deja de prestar servicio en la isla después de trece años gestionando el ciclo integral del agua, según ha informado la corporación insular en un comunicado.
La filial de Canal de Isabel II firmó el contrato el 1 de junio de 2013 tras un proceso negociado posterior a un concurso público que quedó desierto para llevar a cabo la gestión durante un periodo de 30 años.
Resolución del contrato con Canal Gestión
En una sesión extraordinaria, la asamblea del Consorcio del Agua acordó este lunes por unanimidad, con la ausencia del representante del Ayuntamiento de Haría, resolver el contrato y revertir el servicio a manos públicas. Votaron a favor el presidente y dos alcaldes de Coalición Canaria, uno del Partido Popular, dos del PSOE y uno de Unidos por Yaiza.
El acto de toma de posesión supone asumir, por parte del Consorcio, todas las instalaciones e infraestructuras afectas al ciclo integral del agua de Lanzarote y La Graciosa.
La representación del Consorcio tiene previsto levantar acta del estado de las instalaciones e infraestructuras, los sistemas operativos, el inventario de bienes, la documentación y el estado de funcionamiento de las plantas desaladoras y depuradoras, almacenes, talleres y vehículos, entre otros asuntos.
Más de 200 trabajadores
El Consorcio del Agua de Lanzarote asume la plantilla de Canal Gestión, formada por más de 200 trabajadores, excepto del personal de alta dirección, cargos directivos o personal de confianza.
La empresa madrileña debe entregar en este acto de toma posesión tanto las llaves, claves, códigos, accesos, contraseñas, sistemas de telecontrol y plataformas informáticas vinculadas a la explotación y a la gestión del servicio, como la documentación técnica, operativa, administrativa y económica relacionada con el servicio.
Entrega de datos de los clientes
De la misma forma, debe hacer efectivo el traspaso de los datos de clientes, puntos de suministro, estado y condiciones de los contratos, historial de facturación y consumo y el estado actual del parque de contadores.
El Consejo Consultivo de Canarias emitió recientemente un dictamen favorable a la resolución del contrato, en el que se concluye que los incumplimientos de la empresa presentan carácter estructural y persistente y acredita "una grave perturbación" del servicio público derivada de incidencias en el abastecimiento y del incumplimiento de obligaciones vinculadas a la explotación y las inversiones previstas.
La empresa Canal Gestión Lanzarote, por su parte, considera que los incumplimientos se deben a la inactividad del Consorcio, y ha iniciado formalmente los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión por causas imputables al propio Consorcio del Agua de Lanzarote.
"Tras más de doce años prestando el servicio en un escenario de hostilidad jurídica y técnica, Canal Gestión ha decidido adoptar esta decisión basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte de la Administración insular del agua", señala la empresa.
Una deuda de más de 75 millones de euros
Canal Gestión Lanzarote ha acumulado en 13 años una deuda de más de 75 millones de euros, principalmente en los últimos cinco años.
Uno de los grandes problemas del servicio reside en las pérdidas en red, que superan el 55 por ciento del agua que se desala.
Esta situación ha provocado cortes continuos de suministro en varias zonas de la isla.
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