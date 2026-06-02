Teguise interviene en el hotel inacabado en Costa Teguise para mejorar la seguridad tras la protesta vecinal, pero los okupas siguen

El Ayuntamiento de Teguise ha llevado a cabo este martes una intervención en el hotel inacabado ubicado en la parcela 216 de la localidad turística de Costa Teguise (entre las avenidas del Mar y de las Palmeras) con el objetivo de incrementar la seguridad en la zona y responder así a una demanda que vecinos y empresarios habían trasladado de forma reiterada durante las últimas semanas.

La intervención se desarrolló en el marco de un expediente de disciplina urbanística relacionado con una construcción previamente precintada.

Los trabajos permitieron retirar diversos materiales y acopios que permanecían en el interior de la estructura, una medida destinada a minimizar posibles riesgos y mejorar las condiciones generales de seguridad en uno de los núcleos residenciales y turísticos más importantes del municipio. Sin embargo, los okupas que ya estaban continúan en las infraviviendas, ya que el Consistorio no tiene competencias para desalojarlos. "No se desalojó a nadie. No podemos", ha asegurado la concejala de Urbanismo de Teguise, Rita Hernández.

Operarios del Ayuntamiento de Teguise y policías locales, este martes, en la limpieza del hotel abandonado de la parcela 216 en Costa Teguise / Frank Thiery

Actuación con operarios y la Policía Local

Según informó el Consistorio, la actuación fue posible tras la tramitación administrativa llevada a cabo por el área de Disciplina Urbanística. Desde este departamento se impulsaron los procedimientos necesarios para estudiar la situación existente y adoptar las medidas provisionales que permite la normativa vigente, señalan fuentes municipales.

Los trabajos desarrollados en la parcela contaron con la participación de distintos departamentos del Ayuntamiento de Teguise. En la operación intervinieron agentes de la Policía Local, personal de Vías y Obras y otros operarios del Consistorio, entre otros recursos.

Además, fue necesaria la utilización de maquinaria pesada y camiones para proceder a la retirada de los materiales almacenados en el interior del recinto. El Ayuntamiento también destacó la colaboración de la propiedad de la parcela, un aspecto que facilitó la ejecución de la actuación.

Olivia Duque, de espaldas, y dos policías locales de Teguise, en el hotel de la parcela 216 de Costa Teguise / La Provincia

Tres camiones, 20 operarios y 12 policías locales de Teguise acudieron al lugar, entre otros recursos.

Respuesta a una preocupación vecinal

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, señaló que la actuación responde a una inquietud que había sido trasladada en numerosas ocasiones por residentes de Costa Teguise.

Según explicó la regidora, el Ayuntamiento ha trabajado durante un tiempo en la búsqueda de soluciones para esta situación, actuando dentro de los límites que marca la legislación y priorizando la seguridad de las personas que viven o transitan por el entorno.

Desde el grupo de gobierno se considera que la retirada de los materiales acumulados contribuye a disminuir los riesgos existentes y a mejorar las condiciones de seguridad en una zona que registra una importante actividad residencial y turística durante todo el año.

Un operario, este martes, en el hotel abandonado de la parcela 216 en Costa Teguise. / La Provincia

La propiedad del inmueble pone seguridad privada

Paralelamente a esta actuación, el Ayuntamiento y la propiedad continúan colaborando en el refuerzo del vallado perimetral de la parcela.

El objetivo de estas actuaciones complementarias es dificultar nuevos accesos al interior del recinto y seguir avanzando en la mejora de las condiciones de seguridad del entorno. Para ello, se trabaja en el cierre y refuerzo de distintos puntos del perímetro considerados vulnerables.

Estas medidas buscan evitar situaciones que puedan generar riesgos tanto para las personas que continúan viviendo en el esqueleto de hormigón como en las propiedades cercanas.

Dos vehículos de una empresa de seguridad privada, este martes, en el hotel abandonado en la parcela 216 de Costa Teguise, para evitar nuevas okupaciones / La Provincia

Por su parte, la propiedad del inmueble, que solicitó en 2020 al Ayuntamiento de Teguise un cambio puntual en el Plan General del municipio para retomar las obras del hotel y ganar una altura más, es decir, hasta las cuatro plantas y ampliar la capacidad inicial hasta alrededor de 500 plazas alojativas, ha puesto desde este mediodía efectivos de seguridad privada en la parcela para evitar nuevos intentos de okupación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró ilegal en 2005 la licencia de construcción otorgada por el Ayuntamiento de Teguise para las obras, al incumplir la moratoria turística insular vigente entonces y otros preceptos del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote.

El Ayuntamiento reclama cambios normativos

Por otro lado, el Consistorio ha expresado su preocupación por las dificultades que, a su juicio, generan determinados procedimientos administrativos derivados de la legislación estatal vigente.

Desde el Ayuntamiento se considera que los actuales marcos normativos pueden prolongar en el tiempo la resolución de situaciones que afectan a la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, la corporación municipal reclama reformas legales que permitan una respuesta más rápida y eficaz por parte de las administraciones locales ante este tipo de problemas, como es el desalojo de los okupas.

La institución municipal sostiene que muchos ayuntamientos se encuentran condicionados por procedimientos complejos y limitados que reducen su capacidad de actuación inmediata, especialmente en casos donde existen preocupaciones vecinales relacionadas con la seguridad o el estado de determinadas parcelas e inmuebles.