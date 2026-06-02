Teguise interviene en la parcela del hotel inacabado con okupas en Costa Teguise para mejorar la seguridad tras la protesta vecinal

El Ayuntamiento de Teguise ha llevado a cabo una actuación en el hotel inacabado ubicado en la parcela 216 de la localidad turística de Costa Teguise (entre las avenidas del Mar y de las Palmeras) con el objetivo de incrementar la seguridad en la zona y responder a una demanda que vecinos y empresarios habían trasladado de forma reiterada durante las últimas semanas. Unas 60 personas habían okupado el inmueble.

La intervención se desarrolló en el marco de un expediente de disciplina urbanística relacionado con una construcción previamente precintada.

Los trabajos permitieron retirar diversos materiales y acopios que permanecían en el interior de la estructura, una medida destinada a minimizar posibles riesgos y mejorar las condiciones generales de seguridad en uno de los núcleos residenciales y turísticos más importantes del municipio.

Coordinación entre diferentes servicios municipales

Según informó el Consistorio, la actuación fue posible tras la tramitación administrativa llevada a cabo por el área de Disciplina Urbanística. Desde este departamento se impulsaron los procedimientos necesarios para estudiar la situación existente y adoptar las medidas provisionales que permitía la normativa vigente.

Los trabajos desarrollados en la parcela contaron con la participación de distintos departamentos del Ayuntamiento de Teguise. En la operación intervinieron agentes de la Policía Local, personal técnico municipal y operarios del Consistorio.

Además, fue necesaria la utilización de maquinaria pesada y camiones para proceder a la retirada de los materiales almacenados en el interior del recinto. El Ayuntamiento también destacó la colaboración de la propiedad de la parcela, un aspecto que facilitó la ejecución de la actuación.

Olivia Duque, de espaldas, y dos policías locales de Teguise, en el hotel de la parcela 216 de Costa Teguise / La Provincia

La coordinación entre los diferentes servicios permitió llevar a cabo las tareas de forma ordenada y conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

Respuesta a una preocupación vecinal

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, señaló que la actuación responde a una inquietud que había sido trasladada en numerosas ocasiones por residentes de Costa Teguise.

Según explicó la regidora, el Ayuntamiento ha trabajado durante un tiempo en la búsqueda de soluciones para esta situación, actuando dentro de los límites que marca la legislación y priorizando la seguridad de las personas que viven o transitan por el entorno.

Desde el grupo de gobierno se considera que la retirada de los materiales acumulados contribuye a disminuir los riesgos existentes y a mejorar las condiciones de seguridad en una zona que registra una importante actividad residencial y turística durante todo el año.

Hotel de la parcela 216 en Costa Teguise. / La Provincia

Continúan las medidas para reforzar la seguridad

Paralelamente a esta actuación, el Ayuntamiento y la propiedad continúan colaborando en el refuerzo del vallado perimetral de la parcela.

El objetivo de estas actuaciones complementarias es dificultar nuevos accesos al interior del recinto y seguir avanzando en la mejora de las condiciones de seguridad del entorno. Para ello, se trabaja en el cierre y refuerzo de distintos puntos del perímetro considerados vulnerables.

Estas medidas buscan evitar situaciones que puedan generar riesgos tanto para las personas como para las propiedades cercanas.

El Ayuntamiento reclama cambios normativos

Por otro lado, el Consistorio ha expresado su preocupación por las dificultades que, a su juicio, generan determinados procedimientos administrativos derivados de la legislación estatal vigente.

Desde el Ayuntamiento se considera que los actuales marcos normativos pueden prolongar en el tiempo la resolución de situaciones que afectan a la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, la corporación municipal reclama reformas legales que permitan una respuesta más rápida y eficaz por parte de las administraciones locales ante este tipo de problemáticas.

La institución municipal sostiene que muchos ayuntamientos se encuentran condicionados por procedimientos complejos y limitados que reducen su capacidad de actuación inmediata, especialmente en casos donde existen preocupaciones vecinales relacionadas con la seguridad o el estado de determinadas parcelas e inmuebles.