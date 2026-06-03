Arrecife se incorpora a +Que Barrios, una iniciativa de Rosana que apuesta por la creatividad para fortalecer la vida comunitaria

Arrecife, capital de Lanzarote, se ha convertido en el primer municipio en formar parte de +Que Barrios, un programa de dinamización social basado en la creatividad, el arte colaborativo y la participación ciudadana. La iniciativa forma parte de OMOW, el proyecto impulsado por la cantante lanzaroteña Rosana, y tiene como objetivo fomentar la convivencia, la participación y la creación de vínculos entre los vecinos a través de actividades culturales abiertas a toda la población.

El proyecto inicia ahora su implantación en Arrecife con una fase de escucha activa y contacto directo con la comunidad. La propuesta pretende consolidarse a largo plazo y convertirse en una herramienta estable para fortalecer la vida de los barrios, implicando a ciudadanos, centros educativos, asociaciones y colectivos de distintos ámbitos.

Un proyecto pensado para construirse desde los barrios

Según sus impulsores, +Que Barrios nace con la intención de desarrollarse junto a la ciudadanía y adaptarse a las necesidades de cada entorno. La iniciativa apuesta por la participación directa de los vecinos en el diseño de las actividades y en la definición de los objetivos que se persigan en cada zona.

Con este propósito, el equipo del programa ha comenzado una ronda de visitas por los diferentes centros educativos de Arrecife. Entre ellos figuran colegios, institutos de educación secundaria, centros de Formación Profesional, la Escuela de Adultos, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Pesca.

Rosana, en el Centro Sociocultural de Argana Baja, en una reunión con equipos directivos de colegios de Arrecife / La Provincia

Paralelamente, también se están celebrando reuniones con asociaciones vecinales, entidades sociales, colectivos culturales, clubes deportivos, empresarios y representantes de los distintos barrios de la ciudad. El objetivo es recoger propuestas y conocer de primera mano las inquietudes de la población para elaborar una programación que responda a las demandas reales del municipio.

Actividades gratuitas para todas las edades

Uno de los pilares fundamentales de +Que Barrios es la accesibilidad. Todas las actividades previstas serán gratuitas y estarán abiertas a personas de cualquier edad, sin requisitos económicos ni barreras de participación.

La programación incluirá diferentes formatos destinados a promover la convivencia y la expresión creativa. Entre las actividades previstas destacan talleres, encuentros participativos, clases magistrales, ensayos abiertos y festivales vinculados a distintas disciplinas artísticas.

La organización considera que estos espacios pueden contribuir a generar nuevos puntos de encuentro entre vecinos con perfiles diversos, favoreciendo el intercambio de experiencias y reforzando las relaciones sociales dentro de los barrios.

Rosana, en el IES Las Salinas, en Arrecife. / La Provincia

Además de impulsar la participación ciudadana, el proyecto busca dar visibilidad al talento existente en la isla y crear oportunidades para artistas y profesionales locales.

Compromiso con el empleo y el talento de Lanzarote

Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es su apuesta por la contratación de profesionales de la Isla. Los responsables del programa han anunciado su intención de formar e incorporar a artistas, docentes y técnicos residentes en Lanzarote para el desarrollo de las actividades previstas.

Esta medida pretende que el impacto del proyecto tenga también una repercusión en el ámbito laboral, favoreciendo la participación de profesionales vinculados al sector cultural, educativo y artístico de la isla.

La cultura y la creatividad son consideradas por numerosas instituciones internacionales como herramientas capaces de generar cohesión social, promover la inclusión y favorecer el desarrollo personal y colectivo.

Apoyo institucional para el desarrollo del proyecto

La llegada de +Que Barrios a Arrecife cuenta con la colaboración de diferentes entidades públicas y económicas. Entre ellas se encuentran el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Arrecife y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.

Dos fases de actuación durante 2026

El proyecto se desarrollará en dos etapas diferenciadas. La primera tendrá lugar durante los meses de verano y estará centrada en talleres de artes colaborativas y campamentos destinados a fomentar la creatividad y el trabajo colectivo.

Posteriormente, a partir del mes de septiembre, comenzará una segunda fase con nuevas actividades y acciones comunitarias que ampliarán el alcance de la iniciativa en los diferentes barrios de Arrecife.

La organización ya ha abierto los procesos de preinscripción para las actividades previstas, así como para aquellas personas interesadas en colaborar como voluntarias en el desarrollo del programa.

Rosana impulsa una nueva etapa a través de OMOW

La puesta en marcha de +Que Barrios forma parte de una nueva etapa creativa de Rosana, que recientemente ha retomado su actividad artística tras varios años centrada en otros proyectos.

La artista lanzaroteña ha presentado recientemente la docuserie Mejor vivir sin miedo, disponible en la plataforma Amazon Prime Video, y prepara además una nueva gira musical denominada Vamos a STAR (VAS), cuyo inicio está previsto para el mes de junio.

Treinta años después de comenzar su trayectoria profesional, la cantante impulsa ahora OMOW, una iniciativa que sitúa en el centro de su propuesta la creatividad, la participación y el papel de las personas como motor de transformación social.