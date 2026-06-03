Concurso escolar 'Pinta y Cuida tu Isla' 2026: estos son los ganadores en Lanzarote

La exposición central del Grupo Empresarial CICAR, ubicada en Playa Honda, acogió este miércoles la entrega de premios de la XI edición del concurso escolar Pinta y Cuida tu Isla 2026, una iniciativa promovida por la Asociación Mercedes Medina Díaz y CICAR que busca fomentar entre los más jóvenes el conocimiento y el cuidado del entorno canario a través del arte.

En esta edición, el certamen se desarrolló bajo el lema El campo canario: siembra y cosecha, temática centrada en la importancia del sector primario, las tradiciones agrícolas y la relación entre la población y el territorio.

Participación de estudiantes de todo el archipiélago

La convocatoria registró una elevada participación, con cerca de 1.700 dibujos presentados por alumnado procedente de las ocho islas canarias. En total, tomaron parte 34 centros educativos públicos y concertados, reflejando el interés que sigue despertando este concurso entre la comunidad escolar.

Los trabajos presentados abordaron distintas visiones sobre la agricultura, los cultivos tradicionales y el valor del paisaje rural canario, utilizando el dibujo como herramienta de expresión y sensibilización.

Premiados de las Islas de Lanzarote y La Graciosa

Lanzarote

CATEGORÍA A:

Primer Premio: Nicol Alejo González (3 años)

Colegio: CEIP Playa Honda

Profesora: Carlota Ortega Fernández

Segundo Premio: Kala Paredes Robayna (4 años)

Colegio: CEIP Playa Honda

CATEGORÍA B

Primer Premio: Danelys Montelongo Ortega (7 años)

Colegio: CEIP Alexis Tejera Lemes

Profesora: Ana Isabel de Muguerza Méndez

Segundo Premio: Lily Mae Thain Roberts (8 años)

Colegio: CEIP Playa Honda

CATEGORÍA C:

Primer Premio: Kevin Leonardo Pisani Gutiérrez (10 años)

Colegio: CEIP Playa Honda

Profesora: Esther Magaña Salamanca

Segundo Premio: Marcin Bilski (8 años)

Colegio: CEIP Playa Honda

Publicación de Facebook sobre la entrega de premios del Concurso Pinta y Cuida tu Isla 2026.

CATEGORÍA D:

Primer Premio: Emma del Rocío Paredes Robayna

Colegio: CEIP Playa Honda

Profesor: John J. Correa Flórez

2º Premio: Álvaro Benasco Cruz (10 años)

Colegio: CEIP César Manrique Cabrera

Aula Enclave

Premio especial: Eiden López García (7años)

Colegio: CEIP Playa Honda

La Graciosa

CATEGORÍA A:

Desierto

CATEGORÍA B:

Desierto

CATEGORÍA C:

Primer Premio: Desierto

Desierto Segundo Premio: Yasmin Hernández Laaraich (8 años)

Colegio: CEO Ignacio Aldecoa

CATEGORÍA D:

Primer Premio: Alba Machín Hernández (11 años)

Colegio: CEO Ignacio Aldecoa

Profesora: Carla Lorenzo Santana

Segundo Premio: Desierto

Entrega de premios

Pedro Cabrera Arencibia, directico de CICAR, presidió el acto, en el que también participaron el presidente de la Asociación Mercedes Medina Díaz, Juan Cruz Sepúlveda, y Ye Cabrera, representante de los empresarios colaboradores.

En la entrega de premios en los que se regalaron tablets, intervinieron miembros de la Asociación Mercedes Medina, el director del Centro del Profesorado de Lanzarote (CEP), Jesús Martín; la concejala de Educación del Ayuntamiento de Tías, Myriam Hernández; Rafael Curbelo exinspector de Educación; la presidenta de la Asociación SAT EL Jable, Ascensión Robayna; y representantes de CICAR.