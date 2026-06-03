La Fundación César Manrique exhibe por primera vez en Lanzarote la serie ‘Canciones del alma’ de Alberto Corazón

La Fundación César Manrique (FCM) inaugura el jueves, 4 de junio, una nueva propuesta expositiva centrada en la figura del artista madrileño Alberto Corazón. Bajo el título Canciones del alma. Encarnadura y misterio, la muestra reúne una selección de dibujos y esculturas inspirados en la obra poética de San Juan de la Cruz y permitirá contemplar por primera vez en Lanzarote una de las series más singulares desarrolladas por el creador durante la etapa final de su trayectoria artística.

La inauguración tendrá lugar a las 19:30 horas en la sala Taro de la sede de la Fundación César Manrique, en Tahíche. El acceso será libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. Tras la apertura oficial, los asistentes podrán participar en un encuentro social previsto en los jardines de la institución.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 2 de noviembre de 2026, consolidándose como una de las principales propuestas culturales programadas por la fundación para los próximos meses.

Un diálogo entre arte contemporáneo y poesía mística

El eje central de la exposición gira en torno a la interpretación visual que Alberto Corazón realizó del poema Noche oscura, una de las obras más reconocidas de san Juan de la Cruz, figura clave de la literatura mística española.

A través de una serie de ocho grandes dibujos, el artista plantea una lectura contemporánea del texto religioso, trasladando al lenguaje plástico los símbolos, emociones y significados presentes en los versos del poeta carmelita.

La obra original de san Juan de la Cruz está compuesta por ocho canciones o estrofas en las que se describe el camino espiritual del alma hacia la unión con Dios. Corazón tomó como punto de partida esta estructura para construir un conjunto artístico que intenta traducir la experiencia poética a imágenes, signos y elementos visuales.

El resultado es una conversación entre dos creadores separados por más de cuatro siglos, pero unidos por el interés en explorar cuestiones relacionadas con la espiritualidad, el conocimiento interior y la capacidad expresiva de los símbolos.

Ocho grandes composiciones inspiradas en la ‘Noche oscura’

Las piezas principales de la muestra corresponden a los ocho dibujos que integran la serie ‘Canciones del alma’, realizada por Alberto Corazón en 2009.

Cada una de estas obras establece una correspondencia directa con una de las canciones del poema de san Juan de la Cruz. Mientras el poeta utilizó la lira como estructura métrica para dar unidad al conjunto, el artista recurrió a una secuencia de puertas simbólicas que funcionan como elemento vertebrador de su propuesta visual.

En estos trabajos aparecen versos manuscritos, trazos caligráficos y signos gráficos característicos del universo creativo de Corazón. Las palabras dejan de ser únicamente texto para convertirse también en imágenes, integrándose en una composición donde escritura y dibujo comparten protagonismo.

Cartel de la exposición de Alberto Corazón en la Fundación César Manrique, en Tahíche / F. C. M.

La iconografía utilizada incluye elementos recurrentes en la producción artística del autor, como casas, escaleras, hojas, rejas, recipientes o construcciones escalonadas. Muchos de estos símbolos encuentran paralelismos con el imaginario espiritual presente en la obra del místico castellano.

Una selección ampliada con dibujos y esculturas

Además de las ocho obras principales, la exposición incorpora trece dibujos adicionales y seis esculturas vinculadas a los conceptos y lenguajes visuales presentes en la serie.

Estas piezas han sido cedidas temporalmente por Ana Arambarri, responsable de la gestión del legado artístico Corazón/Arambarri, y permiten al visitante profundizar en los recursos expresivos utilizados por el creador madrileño.

La inclusión de estas obras complementarias contribuye a contextualizar el proceso creativo del artista y facilita una visión más amplia de su manera de entender la relación entre imagen, escritura y simbolismo.

La selección de contenidos y el diseño expositivo han sido realizados por Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique y especialista en la obra de Alberto Corazón.

La importancia de la palabra en la obra de Alberto Corazón

Uno de los aspectos más destacados de esta exposición es la manera en que el artista integra el lenguaje escrito dentro de la creación visual.

Corazón defendió durante años que la escritura y el dibujo comparten un mismo origen expresivo. Según explicó en diversas ocasiones, su intención consistía en trasladar al ámbito de la plástica los valores poéticos del texto y convertir las palabras en elementos visuales cargados de significado.

Para el creador madrileño, la letra escrita no era únicamente un vehículo de comunicación, sino también una imagen capaz de transmitir emociones, conceptos y experiencias.

Esta concepción se refleja con claridad en la serie expuesta en la Fundación César Manrique, donde los versos aparecen incorporados al espacio pictórico como parte esencial del discurso artístico.

Fernando Gómez Aguilera destaca precisamente este rasgo como una constante en toda la trayectoria de Corazón. Según explica, el artista trabajó durante décadas con signos, símbolos y sistemas visuales, tanto en su faceta de pintor y escultor como en su reconocida carrera como diseñador gráfico e industrial.

Una serie con recorrido internacional

Las obras que integran ‘Canciones del alma’ cuentan con una importante trayectoria expositiva dentro y fuera de España.

La serie fue presentada por primera vez en 2009 en el claustro bajo de la Catedral de Burgos, pocos meses después de haber sido creada. Ese mismo año también pudo verse en el Hospital de Santiago de Úbeda.

Posteriormente, gracias a la colaboración del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y del Instituto Cervantes, las piezas iniciaron una itinerancia internacional que las llevó a ciudades como Estocolmo, Nápoles, Milán y Roma entre 2011 y 2012.

Más adelante fueron expuestas en la Sala Rafael Botí de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, antes de incorporarse al patrimonio de la Fundación César Manrique.

La institución lanzaroteña recibió la donación de estas obras en 2020, aunque hasta ahora no habían sido mostradas al público en un proyecto monográfico de estas características.

Alberto Corazón, una figura clave del diseño y el arte español

La exposición también permite acercarse a la trayectoria de uno de los creadores más influyentes de la cultura española contemporánea.

Nacido en Madrid en 1942 y fallecido en 2021, Alberto Corazón desarrolló una carrera marcada por la diversidad de disciplinas. Fue pintor, escultor, diseñador gráfico e industrial, además de una referencia internacional en el ámbito de la comunicación visual.

Durante las décadas de 1970 y 1980 alcanzó un gran reconocimiento gracias a sus trabajos de diseño, actividad que compaginó con una investigación artística vinculada inicialmente al conceptualismo.

A partir de los años noventa recuperó con fuerza la producción plástica, desarrollando una obra de marcado carácter simbólico que exploró cuestiones relacionadas con la memoria, el paisaje, los objetos cotidianos y la naturaleza.

Su vinculación con Lanzarote y con la Fundación César Manrique fue especialmente estrecha. Entre otros trabajos, fue el responsable de la identidad visual corporativa de la institución y del diseño de gran parte de su línea editorial, una colaboración que contribuyó a reforzar la imagen pública de la fundación durante las últimas décadas.