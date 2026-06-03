Iberia Express refuerza su compromiso con Lanzarote a través del patrocinio del Lava Live Fest

Iberia Express, la aerolínea líder en las rutas entre Canarias y Madrid, se ha sumado como patrocinador del Lava Live Fest de Lanzarote, una de las citas musicales más relevantes de la isla que este verano se desarrollará durante los días 12 y 13 de junio y 24 y 25 de julio. Según cifras de los organizadores, en su última edición el Lava Live Fest reunió a más de 40.000 asistentes de 43 países, generando un impacto económico estimado de 14,3 millones de euros y un alcance digital superior a los 4,4 millones de reproducciones en redes sociales.

Presencia de marca

Con esta colaboración, Iberia Express se une a un festival capaz de atraer a un público masivo e internacional, gracias a una programación de primer nivel. Un alto porcentaje de los clientes de Iberia Express en los vuelos entre Canarias y Madrid son residentes en el archipiélago, por lo que la compañía está muy enfocada también en su promoción en espacios de la vida cotidiana y eventos de referencia en las islas.

La aerolínea tendrá una presencia muy visible para todos los asistentes durante los días de concierto en Lanzarote. El público se encontrará con la imagen de la aerolínea en los recintos del festival, con proyecciones y vídeos especiales en las pantallas gigantes del escenario principal y en las zonas comunes, además de estar presente en las presentaciones oficiales y en el aftermovie del evento.

Para hacer partícipes a los asistentes, se han preparado activaciones de marca muy dinámicas en ambas fechas del festival. Entre ellas destaca el divertido lanzamiento de tres pelotas gigantes desde el propio escenario hacia la pista para interactuar con los asistentes. Además, un creador de contenido viajará a la isla en ambas citas para retransmitir la experiencia en directo a través de las redes sociales, mostrando desde el ambiente de los vuelos hacia Lanzarote hasta todo lo que se viva durante los conciertos.

Un motor económico y turístico para Lanzarote

Iberia Express ha programado más de 100.000 asientos para viajar a Lanzarote en junio, julio y agosto. La compañía ofrecerá hasta tres vuelos diarios por sentido con Madrid, para facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante los meses estivales, y contribuir a la dinamización del turismo.

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Iberia Express es parte del Grupo Iberia y la líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. Ofrece vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir de forma eficiente con el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 23 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones. Según la consultora Cirium, en 2025 Iberia Express se ha posicionado como la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.