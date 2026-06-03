La III Feria de San Antonio reunirá gastronomía, música y actividades familiares en Tías

El municipio de Tías se prepara para acoger una nueva edición de la Feria Gastronómica de las fiestas de San Antonio, una cita que combinará durante dos jornadas propuestas culinarias, música en directo y actividades para toda la familia. El evento, que alcanza este año su tercera edición, se desarrollará los días 5 y 6 de junio en el espacio anexo al campo de fútbol Francisco Bermúdez "Pancho".

La iniciativa está organizada por el Sporting Tías con la colaboración del Ayuntamiento de Tías y forma parte de la programación de las fiestas patronales de San Antonio, una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo del municipio.

La presentación oficial del cartel contó con la participación del alcalde de Tías, José Juan Cruz, junto a varios miembros del grupo de gobierno municipal y representantes del club organizador, quienes dieron a conocer los detalles de una propuesta que busca atraer tanto a vecinos como a visitantes durante el próximo fin de semana.

Gastronomía y música para abrir las fiestas

La feria comenzará el viernes 5 de junio a las 18:00 horas con la apertura de los diferentes puestos de comida y bebida instalados en el recinto. Desde el inicio de la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica mientras participan en las distintas actividades programadas.

La primera propuesta del programa será una clase de zumba dirigida por Candelaria Valiente, una actividad que servirá para dar comienzo al ambiente festivo de la tarde.

A partir de las 19:00 horas la música tomará protagonismo con la actuación del dj Ángel Pérez. Posteriormente subirán al escenario la orquesta Los Jarvac, prevista para las 19:30 horas, y un espectáculo homenaje al grupo El Canto del Loco, que comenzará a las 21:00 horas.

Feria gastronómica por las fiestas de San Antonio en Tías. / La Provincia

La jornada inaugural concluirá con la actuación de la orquesta La Nueva Cantera, prevista para las 23:00 horas.

Actividades para toda la familia durante el sábado

El segundo día de la feria arrancará a las 11:00 horas con la reapertura de los puestos gastronómicos y una nueva sesión deportiva bajo el nombre "Tías se mueve con zumba", dirigida en esta ocasión por Fernando Petit.

Uno de los momentos más esperados por las familias llegará a las 11:30 horas con el inicio de la fiesta infantil. Durante buena parte de la jornada se instalarán hinchables y se desarrollarán talleres pensados para los más pequeños, actividades que permanecerán activas hasta las 15:30 horas.

La programación musical del sábado comenzará a las 12:00 horas con la sesión del dj Ludo. Una hora más tarde actuará el grupo Alegranza, mientras que La Nueva Cantera volverá a subir al escenario a partir de las 15:00 horas.

Planeta Dance y Tabayba Band cerrarán la programación musical

La tarde y noche del sábado estarán marcadas por las actuaciones de dos de los grupos más destacados del cartel.

Planeta Dance actuará a las 19:00 horas, mientras que Tabayba Band será la encargada de poner el broche final a esta tercera edición de la feria con una actuación prevista para las 21:00 horas.

Desde la organización destacan el carácter familiar y participativo del encuentro, que busca consolidarse como uno de los eventos más concurridos dentro de las fiestas de San Antonio. La combinación de gastronomía, música en vivo y actividades de ocio pretende ofrecer alternativas para públicos de todas las edades en un ambiente festivo y al aire libre.

Con esta nueva edición, Tías volverá a convertir el entorno del campo de fútbol Francisco Bermúdez en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, reforzando además el papel de las fiestas patronales como espacio de convivencia y dinamización social en el municipio.