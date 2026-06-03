Lanzarote abrirá la temporada de caza el 16 de agosto tras el respaldo unánime del Consejo Insular

El Consejo Insular de Caza de Lanzarote ha dado luz verde por unanimidad a la propuesta que regula los períodos hábiles de caza para 2026 en Lanzarote y La Graciosa. El acuerdo fija el inicio de la temporada para el próximo 16 de agosto y establece las condiciones bajo las que podrá desarrollarse esta actividad durante los próximos meses.

La decisión contó con el respaldo de todos los sectores representados en el órgano consultivo, entre ellos la administración autonómica, las sociedades de cazadores, la Federación Insular de Caza, representantes de espacios naturales protegidos, fuerzas de seguridad y colectivos ecologistas.

El consenso alcanzado permite definir un marco regulador que combina la práctica cinegética con medidas destinadas a la conservación del entorno natural y la protección de especies y hábitats sensibles.

Especies autorizadas y calendario de caza

La normativa aprobada contempla la caza de tres especies: conejo, perdiz moruna y paloma bravía. Además, regula aspectos relacionados con las modalidades autorizadas, los cupos de capturas y el uso de medios auxiliares como perros, hurones o aves de cetrería.

La temporada del conejo será la primera en comenzar. Los cazadores podrán practicar esta modalidad entre el 16 de agosto y el 29 de noviembre, exclusivamente los jueves y domingos establecidos en el calendario oficial.

Por su parte, la caza de la perdiz moruna y la paloma bravía se desarrollará entre el 20 de septiembre y el 22 de noviembre. En este caso, las jornadas autorizadas serán los domingos y dos jueves del mes de octubre, de acuerdo con las condiciones fijadas por el Consejo Insular de Caza.

Protección de espacios naturales y fauna sensible

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es el mantenimiento de las limitaciones existentes en áreas de especial valor ecológico. Las restricciones seguirán vigentes en espacios naturales protegidos, zonas integradas en la Red Natura 2000 y otros enclaves considerados prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

Estas medidas buscan compatibilizar la actividad cinegética con la protección de los ecosistemas insulares, especialmente en territorios donde habitan especies sensibles o donde existe una mayor fragilidad ambiental.

La regulación también establece controles específicos sobre las modalidades permitidas y las zonas donde pueden desarrollarse, con el objetivo de minimizar posibles impactos sobre el medio natural.

Participación de administraciones y colectivos

El acuerdo fue respaldado por representantes de la Consejería competente del Gobierno de Canarias, el Área de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Lanzarote, el Parque Nacional de Timanfaya, la Dirección Insular de la Administración General del Estado, la Federación Insular de Caza, las sociedades de cazadores de la isla y organizaciones ecologistas. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) fue invitado al Consejo Insular de Caza.

Desde el Cabildo de Lanzarote se ha destacado el valor de este consenso, al considerar que facilita la adopción de medidas equilibradas que atienden tanto a las demandas del sector cinegético como a las necesidades de protección del territorio.

Régimen especial para cazadores no residentes

La propuesta aprobada mantiene además un régimen específico de caza controlada para personas que no residen en Lanzarote. Este sistema limita la participación a un máximo de 25 cazadores no residentes, una medida que busca ordenar la actividad y garantizar un mejor control de la presión cinegética sobre el territorio insular.