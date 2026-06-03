Lanzarote acoge el programa Entrena Empleo Rural para impulsar la inserción laboral de mujeres desempleadas

La isla de Lanzarote será una de las sedes de la nueva edición de Entrena Empleo Rural, una iniciativa gratuita de orientación laboral dirigida a mujeres en situación de desempleo que residen en entornos rurales. El programa, promovido por la Fundación Santa María la Real, busca mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral mediante formación, acompañamiento personalizado y el uso de herramientas digitales aplicadas a la búsqueda de empleo.

La convocatoria forma parte de una nueva fase del proyecto que se desarrollará entre 2026 y 2027 y que prevé atender a cerca de 300 mujeres en distintos puntos de España. Durante el mes de junio permanecerá abierto el proceso de inscripción para las participantes de Lanzarote, que podrán incorporarse a grupos reducidos de trabajo diseñados para ofrecer una atención más personalizada.

Una iniciativa para reforzar la empleabilidad femenina en zonas rurales

El programa está dirigido a mujeres desempleadas mayores de 18 años, independientemente de su nivel de estudios o experiencia profesional previa. Pueden participar tanto personas sin formación reglada como tituladas en Formación Profesional o estudios universitarios.

Programa Empleo Rural en Lanzarote / La Provincia

La iniciativa presta especial atención a quienes atraviesan situaciones de mayor dificultad para acceder al empleo. Entre ellas figuran las mujeres en desempleo de larga duración y aquellas que han interrumpido su carrera profesional para dedicarse a la crianza de hijos o al cuidado no remunerado de familiares dependientes. Según la organización, uno de los objetivos es ayudar a que estas mujeres recuperen la confianza en sus capacidades y puedan reincorporarse al mercado laboral con mayores garantías.

Formación presencial y online

Las actividades se desarrollarán mediante una metodología semipresencial que combinará sesiones presenciales con encuentros virtuales. Las participantes trabajarán tanto de forma individual como en grupo, favoreciendo la creación de redes de apoyo y colaboración entre mujeres con trayectorias y perfiles diversos.

Durante el itinerario recibirán asesoramiento especializado para redefinir sus objetivos profesionales, actualizar su currículum y mejorar competencias cada vez más demandadas por las empresas, como las habilidades digitales o las competencias transversales relacionadas con la comunicación, la organización o el trabajo en equipo.

Además, se realizarán simulaciones de entrevistas de trabajo, elaboración de mapas de empleabilidad, visitas a empresas y otras acciones orientadas a acercar a las participantes a oportunidades reales de contratación.

El valor de las competencias adquiridas en los cuidados

Uno de los aspectos diferenciadores de Entrena Empleo Rural es que reconoce y pone en valor las habilidades desarrolladas durante etapas dedicadas a los cuidados familiares. Capacidades como la gestión del tiempo, la organización, la resolución de problemas o la empatía son analizadas y traducidas al ámbito profesional para que puedan incorporarse al currículum y a los procesos de selección.

En este mes de junio pueden participar mujeres en desempleo de Lanzarote

La filosofía del programa parte de la idea de que la experiencia adquirida durante la maternidad o el cuidado de familiares también genera competencias útiles para el desempeño laboral. Esta perspectiva forma parte de la metodología que la Fundación Santa María la Real viene aplicando en diferentes proyectos de empleabilidad dirigidos a mujeres.

Encuentros con empresas para facilitar contrataciones

Otra de las herramientas incluidas en el proyecto son los denominados “speed dating” laborales, encuentros breves entre empresas y participantes que permiten establecer un primer contacto directo entre quienes buscan empleo y las compañías interesadas en incorporar personal.

Estos eventos complementan otras acciones de intermediación laboral y pretenden favorecer la conexión entre la demanda y la oferta de empleo existente en cada territorio. Experiencias anteriores del programa han demostrado que este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar las oportunidades de inserción laboral de las participantes.

Más de 90 mujeres mejoraron su situación laboral en la edición anterior

Los resultados obtenidos en la etapa desarrollada entre 2024 y 2025 han sido uno de los factores que han impulsado la continuidad del proyecto. Cerca de 300 mujeres participaron en las distintas ediciones celebradas en zonas rurales de España y más de 90 consiguieron mejorar su situación laboral mediante la obtención de un empleo por cuenta ajena.

A estas cifras se suman otras once participantes que optaron por continuar su formación mediante certificados de profesionalidad u otras acciones formativas orientadas a mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral. Los datos superaron las previsiones iniciales del programa y respaldaron su renovación para los próximos años.

Financiación europea y colaboración institucional

Entrena Empleo Rural está impulsado por la Fundación Santa María la Real y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y de Fundación MAPFRE, dentro del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. En Lanzarote, la iniciativa se desarrolla además con la colaboración del Cabildo de Lanzarote.

El Fondo Social Europeo Plus constituye uno de los principales instrumentos de la Unión Europea para fomentar el empleo, la inclusión social y la igualdad de oportunidades entre los distintos colectivos de población.

Cómo inscribirse

Las mujeres interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de la página oficial del programa: