Un boleto sellado en Arrecife se lleva casi 54.000 euros en la Bonoloto
El premio corresponde a la segunda categoría del sorteo celebrado este jueves y convierte a Lanzarote en una de las tres provincias agraciadas de toda España
La suerte volvió a sonreír a Canarias este jueves. Un boleto validado en Arrecife (Lanzarote) resultó agraciado con un premio de 53.890,67 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado el 4 de junio de 2026.
El resguardo ganador fue sellado en el punto de venta situado en la calle Carlos V, número 1, y figura entre los tres únicos acertantes de segunda categoría, es decir, aquellos que lograron acertar cinco números de la combinación ganadora más el complementario.
Lanzarote comparte el premio con Cádiz y Guipúzcoa
El boleto de Arrecife no fue el único afortunado de la jornada. La misma categoría dejó también premios en Barbate (Cádiz) y Legazpi (Guipúzcoa), localidades que comparten con la capital lanzaroteña los tres únicos premios de segunda categoría repartidos en toda España.
Cada uno de estos acertantes recibirá exactamente 53.890,67 euros, según la información oficial del sorteo.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 1, 13, 18, 28, 32 y 44, mientras que el 35 fue el número complementario y el 6 el reintegro.
El bote sigue creciendo al quedar desierta la primera categoría
El sorteo no registró acertantes de primera categoría, correspondiente a los seis números de la combinación ganadora. Como consecuencia, el importe destinado a ese premio se acumulará para el próximo sorteo, incrementando así el bote que estará en juego en la siguiente jornada.
En total se contabilizaron más de 5,1 millones de apuestas, con una recaudación superior a los 2,58 millones de euros.
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