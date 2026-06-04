El PSOE reclama aplicar todas las medidas pendientes para garantizar la seguridad en el hotel de la parcela 216 de Costa Teguise

La situación de la conocida parcela 216 de Costa Teguise volvió a centrar parte del debate político en el Ayuntamiento de Teguise durante el pleno celebrado este miércoles. El Partido Socialista (PSOE) reclamó al grupo de gobierno municipal que impulse todas las actuaciones pendientes para garantizar la seguridad de este espacio, marcado desde hace años por la presencia de una estructura inacabada que se ha convertido en uno de los asuntos urbanísticos más prolongados y controvertidos del municipio.

Los socialistas consideran que las medidas aprobadas por el Ayuntamiento en distintos expedientes administrativos deben ejecutarse en su totalidad para evitar riesgos y controlar el acceso a un recinto que permanece sin finalizar desde hace aproximadamente dos décadas.

Petición de cumplimiento íntegro de las órdenes de ejecución

Durante la sesión plenaria, el PSOE insistió en que no basta con requerir a la propiedad que actúe, sino que es necesario hacer cumplir todas las resoluciones municipales aprobadas a lo largo de los últimos años.

Según expuso el portavoz socialista, Marcos Bergaz, existen expedientes tramitados en 2016, 2020 y 2021 que incluyen órdenes concretas para corregir las deficiencias detectadas en la parcela. A estos procedimientos se han sumado diversos requerimientos posteriores, incluido uno reciente emitido el pasado 25 de mayo.

La formación política sostiene que la administración local dispone de herramientas legales suficientes para garantizar que se adopten las medidas necesarias para proteger tanto a residentes como a visitantes de la localidad turística.

Una estructura considerada peligrosa desde hace años

El PSOE recordó que ya en 2016 un informe técnico municipal advertía sobre la peligrosidad derivada de las obras inacabadas existentes en la parcela.

Desde entonces se han dictado diferentes órdenes de ejecución dirigidas a la propiedad con el objetivo de corregir la situación. Incluso, según señalaron los socialistas, el Ayuntamiento llegó a iniciar procedimientos de ejecución forzosa para tratar de garantizar el cumplimiento de las medidas ordenadas.

Entre las actuaciones exigidas figura la construcción de un cerramiento perimetral que impida el acceso de personas ajenas al recinto. El objetivo es evitar la entrada incontrolada a una estructura abandonada que, según los informes técnicos, puede representar un riesgo para la seguridad.

Frank Thiery

Multas coercitivas y ejecución subsidiaria

Las resoluciones municipales vigentes contemplan diversas vías de actuación en caso de incumplimiento.

Entre ellas figura la posibilidad de que el propio Ayuntamiento ejecute de forma subsidiaria las obras necesarias y posteriormente repercuta los costes a la propiedad responsable.

Asimismo, los expedientes prevén la imposición de multas coercitivas mensuales equivalentes al 10 % del coste de las actuaciones ordenadas. Según la documentación citada por el PSOE, las obras necesarias para garantizar la seguridad del recinto están valoradas en 96.134,27 euros.

Las resoluciones también recogen la posibilidad de trasladar el asunto al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial competente si persiste el incumplimiento de las órdenes administrativas.

Para los socialistas, estas herramientas jurídicas deben utilizarse si resulta necesario para resolver una situación que consideran enquistada desde hace años.

Un conflicto urbanístico con más de dos décadas de historia

La parcela 216 arrastra una larga trayectoria administrativa y judicial que se remonta a finales de los años noventa.

En 1999, mediante decreto de la Alcaldía de Teguise, se concedió licencia para la construcción de un hotel de cinco estrellas. Posteriormente, dicha autorización fue objeto de prórrogas para continuar con la ejecución del proyecto.

Sin embargo, el proceso acabó derivando en un conflicto judicial después de que el Cabildo de Lanzarote presentara un recurso contencioso-administrativo contra las prórrogas concedidas para la licencia, recuerda el PSOE.

El procedimiento fue tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Inicialmente se rechazó la adopción de medidas cautelares, pero esa decisión fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Los socialistas recuerdan que las órdenes de ejecución vigentes contemplan multas coercitivas, ejecución subsidiaria e incluso la vía penal en caso de incumplimiento

Como consecuencia de dicha resolución judicial se suspendió la eficacia de las prórrogas de la licencia, lo que obligó a paralizar las obras que ya se estaban ejecutando en la parcela.

La construcción quedó detenida con cuatro plantas levantadas

Cuando se produjo la paralización judicial, la estructura principal del edificio ya había sido construida parcialmente.

Según los antecedentes del expediente, la obra contaba entonces con cuatro plantas de altura levantadas. Esa estructura es la que continúa visible en la actualidad y que ha dado lugar a numerosas reclamaciones vecinales a lo largo de los años.

Posteriormente, una sentencia dictada el 6 de septiembre de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria estimó el recurso presentado por el Cabildo y anuló los actos administrativos recurridos.

Una modificación urbanística podría desbloquear el futuro de la parcela

Pese a la paralización del proyecto original, el futuro urbanístico de la parcela sigue abierto.

Desde el año 2020 se tramita, a petición de la propiedad, un expediente de modificación puntual menor del Plan General que permitiría cambiar la clasificación urbanística del suelo.

La propuesta contempla transformar la parcela de uso extrahotelero a hotelero, aumentando además su edificabilidad. Según la documentación expuesta, el aprovechamiento urbanístico pasaría de 15.316 a 23.334 metros cuadrados, lo que supone un incremento de 8.018 metros cuadrados, detalla el PSOE.

Además, la capacidad autorizada aumentaría desde las actuales 328 plazas hasta un máximo de 500.

Cambios también en otra parcela de Costa Teguise

La propuesta urbanística incluye una compensación mediante la reducción de la edificabilidad de otra parcela del municipio, la número 232, situada por encima de la avenida de Las Palmeras.

En este caso, el suelo pasaría de uso hotelero a residencial y vería reducida su edificabilidad en la misma proporción, es decir, 8.018 metros cuadrados. La superficie edificable descendería de 22.000 a 13.982 metros cuadrados.

Asimismo, el número de plazas previstas se reduciría de 471 a 299.