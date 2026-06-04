Tías reorganiza el tráfico por obras en una de las calles más transitadas de Puerto del Carmen

El Ayuntamiento de Tías ha informado del inicio de las obras de acondicionamiento del firme asfáltico en un tramo de la calle Juan Carlos I, una de las arterias de acceso a Puerto del Carmen. Los trabajos afectan concretamente al espacio comprendido entre la rotonda situada junto al Centro Comercial Biosfera y la estación de servicios ubicada en esa vía de la localidad turística.

La actuación cuenta con un presupuesto de 149.703,24 euros, financiados íntegramente con fondos municipales, y tiene como objetivo mejorar el estado de la calzada, reforzar la seguridad vial y optimizar la circulación tanto de vehículos como de peatones.

Cambios provisionales en la circulación

Como consecuencia de las obras, el tráfico rodado experimentará modificaciones temporales en algunos de los accesos más transitados de Puerto del Carmen y La Tiñosa.

Desde el área de Urbanismo se ha establecido un plan de desvíos para minimizar las afecciones a la movilidad durante la ejecución de los trabajos. Según ha detallado el concejal de Urbanismo, Ulpiano Calero, los vehículos que deseen acceder al casco antiguo de La Tiñosa o dirigirse hacia la zona del centro comercial Biosfera deberán circular por las calles Togio y Guardilama hasta enlazar con la rotonda del complejo comercial.

Por otro lado, la salida desde Puerto del Carmen podrá realizarse a través de las calles Reina Sofía y Salinas, itinerarios habilitados para facilitar la circulación mientras permanezca cerrado el tramo afectado.

El Ayuntamiento pide comprensión ante las molestias

El consistorio ha solicitado disculpas a los vecinos, trabajadores, comerciantes y empresas que puedan verse afectados por las restricciones temporales de tráfico. La petición se dirige especialmente a las compañías vinculadas al transporte de viajeros y mercancías, que podrían experimentar cambios en sus rutas habituales durante el desarrollo de la obra.

Desde el grupo de gobierno municipal destacan que estas actuaciones forman parte de una estrategia de mantenimiento y mejora continua de las infraestructuras viarias del municipio, una labor que busca adaptar las vías públicas a las necesidades actuales de movilidad y seguridad.

Una inversión financiada con recursos municipales

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, ha agradecido la colaboración de residentes, visitantes y sectores económicos afectados, subrayando que el plan de desvíos ha sido diseñado para reducir al máximo las incidencias durante la ejecución de los trabajos.

La actuación será sufragada en su totalidad con recursos propios del Ayuntamiento, una inversión que, según el consistorio, permitirá mejorar las condiciones de una vía estratégica para la movilidad diaria y para la actividad turística de Puerto del Carmen, principal núcleo turístico del municipio.