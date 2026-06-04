Vuelven los uniformes de César Manrique: Lanzarote recupera una de sus imágenes más icónicas

Una de las estampas más reconocibles de la historia turística de Lanzarote vuelve a cobrar vida. Los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo han comenzado a vestir nuevamente los uniformes diseñados por César Manrique, una recuperación que rescata parte de la identidad visual que marcó durante décadas la imagen de la isla.

La iniciativa devuelve a espacios emblemáticos como Jameos del Agua, Montañas del Fuego o el Mirador del Río unos diseños convertidos en símbolo del legado artístico y cultural del creador lanzaroteño.

La imagen que ayudó a construir la identidad turística de Lanzarote

Los nuevos uniformes están inspirados en los diseños originales creados por Manrique para el personal de los Centros Turísticos, una propuesta estética que formó parte del proyecto global con el que el artista transformó la relación entre turismo, paisaje y cultura en la isla.

El consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, visitó este jueves el Islote de Fermina y la Cueva de los Verdes para conocer las impresiones de los trabajadores que ya han comenzado a utilizar las nuevas prendas.

Según explicó, estos uniformes representan "una muestra viva de la creatividad de Manrique" y forman parte de la identidad histórica tanto de los Centros Turísticos como de Lanzarote.

Los trabajadores de los Centros Turísticos de Lanzarote recuperan los históricos uniformes diseñados por César Manrique, adaptados ahora con materiales más sostenibles y cómodos. / La Provincia

Los colores históricos regresan a cada centro

La recuperación no será uniforme en todos los espacios, sino que respetará la imagen tradicional que caracterizó a cada uno de ellos.

En los próximos días, el personal de Jameos del Agua y del Jardín de Cactus volverá a vestir sus históricos uniformes, con maitres de color lila y personal de sala en tonos naranjas.

En Montañas del Fuego regresarán las emblemáticas camisas blancas con el dibujo del volcán sobre el pecho, mientras que los maitres recuperarán las tradicionales camisas rojas.

Por su parte, el personal de restauración del Mirador del Río lucirá uniformes azules combinados con el característico lila de los responsables de sala. En el Monumento al Campesino volverá a utilizarse el traje tradicional con camisa de cuello mao y fajín.

La recuperación también alcanza a conductores de guagua, personal de taquilla, guardas, jardineros, equipos de limpieza y trabajadores de tiendas.

Tradición y sostenibilidad en una misma prenda

Aunque mantienen la esencia visual de los diseños originales, los nuevos uniformes han sido confeccionados con materiales actuales para responder a las necesidades laborales de la plantilla.

Las prendas incorporan tejidos sostenibles, transpirables y más ligeros, lo que permite mejorar la comodidad durante la jornada de trabajo sin renunciar a la estética concebida por César Manrique.

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La iniciativa supone así una combinación entre patrimonio e innovación, recuperando una imagen histórica que forma parte de la memoria colectiva de Lanzarote mientras se adapta a los estándares actuales de sostenibilidad y funcionalidad.