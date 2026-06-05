Arrecife modifica el planeamiento en Los Geranios y desbloquea la construcción de 290 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Arrecife ha dado un paso relevante en el desarrollo urbanístico de la capital lanzaroteña tras aprobar de forma definitiva una modificación del Plan General de Ordenación que afecta a la denominada Parcela C de la urbanización Los Geranios. Con esta decisión, el Consistorio desbloquea una actuación que permitirá la construcción de 290 nuevas viviendas privadas en una zona que permanecía pendiente de ordenación.

La aprobación fue ratificada por el Pleno municipal y pone fin a un procedimiento urbanístico que afectaba a un suelo que se encontraba suspendido desde hacía tiempo. La modificación ha sido promovida por la Junta de Compensación Los Geranios y tiene como finalidad reorganizar los usos previstos para esta parcela sin aumentar la edificabilidad contemplada inicialmente.

La edificabilidad se mantiene, pero cambia la distribución de usos

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la actuación no implica un incremento de los metros edificables autorizados en el planeamiento vigente. Lo que se modifica es la ordenación interna de la parcela, permitiendo que el uso principal pase a ser residencial, aunque manteniendo la posibilidad de incorporar determinados usos terciarios y comerciales compatibles con el desarrollo urbanístico de la zona.

Gracias a esta modificación, el número total de viviendas previstas en la urbanización aumentará de 1.369 a 1.659, lo que supone la incorporación de casi 300 nuevas unidades residenciales. De forma paralela, la población estimada para este ámbito urbanístico pasará de 4.381 a 5.309 habitantes.

Respuesta a la demanda de vivienda en la capital

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Maciot Cabrera, destacó que la aprobación definitiva permite resolver una situación que permanecía pendiente desde hace tiempo y facilita el desarrollo de una parcela que no podía avanzar urbanísticamente.

Según explicó el edil, la medida forma parte de las actuaciones impulsadas por el área de Urbanismo para favorecer el desarrollo de suelo disponible y contribuir a ampliar la oferta residencial en la capital lanzaroteña, en un contexto marcado por la creciente demanda de vivienda.

Cabrera también señaló que uno de los objetivos municipales es eliminar obstáculos administrativos y aportar seguridad jurídica a los procesos urbanísticos que permanecían paralizados, con el fin de facilitar nuevos desarrollos residenciales en la ciudad.

Viviendas privadas integradas en la urbanización

Las futuras viviendas previstas en la Parcela C serán de titularidad privada y se integrarán en la misma línea urbanística ya existente en Los Geranios. El proyecto contempla además la coexistencia de usos complementarios compatibles con el carácter residencial de la zona, contribuyendo a la configuración de un espacio urbano mixto y adaptado a las necesidades de sus futuros residentes.

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La aprobación definitiva de esta modificación urbanística supone uno de los avances más significativos en materia de desarrollo residencial en Arrecife durante los últimos meses y abre la puerta a la futura ejecución de un proyecto que incrementará el parque de viviendas de la capital de Lanzarote.