El Cabildo de Lanzarote licita por 423.000 euros la mejora del alumbrado público en Montaña Blanca, Güime y El Islote

El Cabildo de Lanzarote ha iniciado el proceso de licitación de las obras destinadas a modernizar el sistema de alumbrado público de Montaña Blanca, Güime y El Islote, en el municipio de San Bartolomé.

La actuación, impulsada desde el área de Planificación y Coordinación de Proyectos, contempla la renovación de la infraestructura lumínica de estos tres núcleos residenciales con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 423.646,85 euros, impuestos incluidos, y está financiado íntegramente con fondos europeos procedentes del programa Next Generation EU. La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023, integrado a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por la Unión Europea.

Sustitución de luminarias por tecnología LED

La actuación se centrará en reemplazar las luminarias existentes por un total de 555 nuevos puntos de luz equipados con tecnología LED de alta eficiencia energética. Esta renovación permitirá reducir el consumo eléctrico asociado al alumbrado público y mejorar el rendimiento energético de las instalaciones.

Según las previsiones del proyecto, la sustitución de los equipos actuales contribuirá a disminuir la demanda de energía convencional y, de forma indirecta, a reducir las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la producción eléctrica.

María Jesús Tovar, vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Menos contaminación lumínica y más seguridad

Otro de los objetivos de esta intervención es minimizar la contaminación lumínica generada por las antiguas luminarias de vapor de sodio de alta presión instaladas en estas localidades.

La reducción de este fenómeno no solo favorece la protección del entorno nocturno y del cielo de Lanzarote, sino que también mejora las condiciones de visibilidad para conductores y peatones. Además, una iluminación más eficiente puede contribuir a incrementar la seguridad vial y urbana en las zonas residenciales.

Desde la corporación insular destacan que la renovación permitirá ofrecer un servicio más adaptado a las necesidades actuales de la población, al tiempo que avanza en los objetivos de sostenibilidad energética marcados por las administraciones públicas.

Plazo para presentar ofertas

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 23 de junio a las 09:00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La licitación se enmarca en la estrategia de modernización de infraestructuras impulsada por el Cabildo de Lanzarote y orientada a mejorar los servicios públicos mediante actuaciones financiadas con fondos europeos.

La renovación del alumbrado en Montaña Blanca, Güime y El Islote se suma a otras iniciativas que buscan avanzar hacia modelos más sostenibles, reducir el consumo energético y mejorar la calidad de vida de los residentes en distintos puntos de la isla.