El Gobierno de Canarias integra a EMERLAN en su sistema de coordinación para mejorar la respuesta ante emergencias

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en el fortalecimiento del sistema autonómico de emergencias mediante la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (EMERLAN). El acuerdo tiene como objetivo mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y las entidades especializadas en emergencias, reforzando así la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar a la población y al territorio del archipiélago.

La firma del convenio se produjo en un acto institucional este jueves en el que participaron representantes de distintas administraciones y de la propia organización de voluntariado. Entre los asistentes estuvieron la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque; el concejal de Emergencias, Eugenio Robayna; el consejero de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez; el vicepresidente de EMERLAN, Amador López; y el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, acompañado por el director general de Emergencias, Fernando Figuereo.

Integración en el sistema autonómico de emergencias

El acuerdo permitirá consolidar la presencia de EMERLAN dentro de la estructura de gestión de emergencias de Canarias. De esta forma, la entidad podrá participar de manera más coordinada en los distintos dispositivos operativos que se activan ante incidentes de diversa naturaleza.

Política Territorial y Emerlan refuerzan su colaboración para mejorar la respuesta ante emergencias en Canarias. Representantes del Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Teguise, Gobierno de Canarias y Emerlan, este jueves, en Costa Teguise / La Provincia

Uno de los aspectos más relevantes del convenio es que la activación de los recursos de EMERLAN se realizará a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 cuando las circunstancias lo requieran. Esta integración busca optimizar la movilización de medios y mejorar la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en situaciones de emergencia.

La incorporación formal de la organización a los mecanismos de coordinación autonómicos supone además un reconocimiento a la experiencia acumulada por sus equipos durante décadas de trabajo en el ámbito de la prevención, el rescate y la asistencia a la población.

Una entidad con amplia experiencia en Lanzarote y La Graciosa

EMERLAN figura en el Registro de Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias y desarrolla desde hace años labores relacionadas con la seguridad y la atención de emergencias, especialmente en las islas de Lanzarote y La Graciosa.

Entre sus principales áreas de actuación se encuentran los servicios de salvamento y socorrismo, la asistencia marítima, la vigilancia preventiva, la intervención en situaciones de riesgo y la colaboración con los servicios públicos cuando se producen accidentes, catástrofes o situaciones de especial complejidad.

La experiencia adquirida en estos ámbitos ha convertido a la entidad en un recurso complementario dentro del sistema de protección civil, aportando personal especializado y medios técnicos para apoyar las intervenciones cuando resulta necesario.

Participación en planes de protección civil y simulacros

El convenio firmado también contempla la participación de EMERLAN en emergencias ordinarias y en actuaciones relacionadas con la protección civil dentro del marco del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), así como en otros planes especiales o específicos aprobados por el Ejecutivo autonómico.

Además, se prevé facilitar el acceso de la organización a la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN), una herramienta clave para garantizar las comunicaciones entre los diferentes organismos que intervienen en una emergencia.

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es el impulso de actividades formativas, simulacros y ejercicios prácticos. Estas iniciativas permiten mejorar la preparación de los efectivos y reforzar la coordinación entre los distintos equipos que participan en la gestión de incidentes, contribuyendo a una respuesta más eficaz ante situaciones reales.

Compromiso de colaboración ante futuras emergencias

Como parte del convenio, EMERLAN se compromete a intervenir cuando sea requerida por las autoridades competentes, aportando tanto recursos humanos como materiales especializados para colaborar en la gestión de emergencias ordinarias y de protección civil.

Su participación podrá producirse dentro de los diferentes grupos de acción contemplados en los planes de emergencia vigentes, sumando capacidades operativas al conjunto de recursos disponibles en Canarias.

Reconocimiento institucional a la labor del voluntariado

Durante el acto de firma, el consejero Manuel Miranda destacó la importancia del acuerdo y puso en valor la trayectoria desarrollada por la organización de voluntarios.

Según señaló, la firma supone un reconocimiento a la experiencia, capacidad y compromiso demostrados por una entidad que lleva años prestando apoyo en situaciones de emergencia. Asimismo, subrayó que la seguridad en Canarias depende en gran medida de la coordinación entre administraciones, la planificación previa y la colaboración de organizaciones que desarrollan su labor directamente sobre el terreno.

Por su parte, el vicepresidente de EMERLAN, Amador López, valoró el convenio como un paso importante para seguir avanzando en la integración de la entidad dentro del sistema autonómico de emergencias. También agradeció el respaldo institucional recibido y destacó la importancia de continuar fortaleciendo la colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones de voluntariado.