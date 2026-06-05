El Servicio Integral del Agua inicia la renovación de su imagen corporativa en Lanzarote y La Graciosa tras echar a Canal Gestión

El Servicio Integral del Agua de Lanzarote y La Graciosa ha puesto en marcha este viernes el proceso de renovación de su imagen identificativa con la retirada progresiva de los logotipos y elementos corporativos asociados a la anterior empresa concesionaria, Canal Gestión Lanzarote. La actuación forma parte de una nueva etapa en la gestión del ciclo integral del agua en ambas islas.

El Consorcio del Agua de Lanzarote (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla) asumió de forma directa la prestación el pasado martes tras hacer efectiva la rescisión del contrato a Canal Gestión, filial de la madrileña Canal de Isabel II y encargada de la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa durante los últimos 13 años.

Los primeros trabajos se han desarrollado en el Centro de Desalación Díaz Rijo y en varias dependencias administrativas vinculadas al servicio. En estos espacios ya se han eliminado diferentes elementos visuales que identificaban a la anterior concesionaria, dentro de un proceso que se extenderá de forma gradual a otras instalaciones relacionadas con el abastecimiento y gestión del agua.

Una nueva identidad visual para unificar el servicio

De manera paralela a la retirada de la imagen anterior, los responsables del servicio trabajan en la creación de una nueva identidad corporativa. El objetivo es dotar al Servicio Integral del Agua de una imagen propia y homogénea que permita identificar de forma clara todas las infraestructuras, instalaciones y recursos vinculados al ciclo del agua en Lanzarote y La Graciosa.

Retirada, este viernes, del logotipo de Canal Gestión Lanzarote en las oficinas de la Central de Desalación de Agua de Lanzarote en Punta de los Vientos / La Provincia

La nueva imagen será presentada en las próximas semanas y su implantación se realizará de forma progresiva para facilitar la adaptación de todos los elementos operativos y administrativos.

El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, explicó que la retirada de los antiguos distintivos coincide con el desarrollo de esta nueva identidad visual, que servirá para representar al servicio en la etapa actual de gestión.

La actividad diaria continuará con normalidad

Mientras se completa el proceso de renovación de la imagen corporativa, algunos recursos seguirán mostrando temporalmente la identificación anterior. Entre ellos se encuentran parte de la flota de vehículos y determinados elementos de la uniformidad del personal.

Desde el Servicio Integral del Agua se ha subrayado que estos cambios visuales no afectarán al funcionamiento habitual del servicio ni a la atención prestada a la ciudadanía. El abastecimiento, la producción, distribución y gestión del agua continuarán desarrollándose con normalidad durante todo el proceso de transición.

Domingo Cejas (i) y Oswaldo Betancort, este viernes, en la Central de Desalación Díaz Rijo, en Arrecife / La Provincia

Mensaje de confianza a la plantilla

La retirada de los primeros elementos identificativos se produjo tras una asamblea convocada por el Comité de Empresa, celebrada durante la mañana con la participación de los trabajadores del servicio.

Durante el encuentro se trasladó un mensaje de tranquilidad a la plantilla y se destacó la importancia de la labor que desarrollan los profesionales encargados del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa.

En la reunión estuvieron presentes el consejero de Aguas, Domingo Cejas; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; el director insular de Recursos Humanos del Cabildo y el gerente del Consorcio del Agua.

Según señaló Cejas, los trabajadores han mostrado desde el inicio un elevado compromiso con la prestación del servicio y con la atención a la ciudadanía, un aspecto que consideró fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de una infraestructura esencial para ambas islas.