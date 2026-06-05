Teguise inaugura la quinta edición de su Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca con homenaje a jóvenes y veteranos

El Centro Agrotecnológico de Teguise abrió este jueves sus puertas para celebrar la quinta edición de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca, un encuentro que se ha consolidado como una de las principales citas vinculadas al sector primario en Lanzarote. Durante cuatro jornadas, agricultores, ganaderos, pescadores, empresas, asociaciones, instituciones y público general compartirán un espacio dedicado a la promoción y divulgación de unas actividades que continúan desempeñando un papel fundamental en la economía y la identidad de la isla.

La inauguración oficial reunió a representantes de distintas administraciones públicas y organizaciones relacionadas con el ámbito agropecuario y pesquero. Entre los asistentes se encontraban la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; el presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras de Lanzarote (FASAT), Omar Viña; y el director de Relaciones Institucionales de CajaSiete, José Manuel Garrido.

Un evento consolidado en el calendario insular

La feria alcanza este año su quinta edición, un dato que, según destacaron los responsables institucionales presentes, refleja la continuidad y el crecimiento de una iniciativa que busca dar visibilidad al trabajo desarrollado por los profesionales del campo y del mar durante todo el año.

Inauguración de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Teguise 2026 / La Provincia

Durante su intervención, la alcaldesa de Teguise agradeció la implicación de las entidades colaboradoras, así como el trabajo realizado por FASAT, las administraciones públicas y las empresas que contribuyen a la organización del evento. Duque destacó que la feria se ha convertido en un espacio de encuentro para toda la isla y en una herramienta para acercar la realidad del sector primario tanto a los residentes como a quienes visitan Lanzarote.

La regidora señaló además que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la creación de espacios que permitan divulgar la importancia de estas actividades económicas y sociales, al tiempo que reconoció la labor diaria de quienes desarrollan su trabajo en el ámbito agrícola, ganadero y pesquero.

El valor del campo y el mar para la identidad de Lanzarote

Uno de los mensajes más repetidos durante el acto inaugural fue la relevancia que el sector primario mantiene para la historia y el desarrollo de la isla.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la feria trasciende el concepto de exposición de productos o maquinaria para convertirse en un reconocimiento colectivo a quienes mantienen vivas actividades estrechamente ligadas a la identidad insular.

En este sentido, puso en valor el esfuerzo diario de agricultores, ganaderos y pescadores, recordando que su trabajo contribuye no solo a la producción de alimentos, sino también a la conservación del paisaje, las tradiciones y el patrimonio cultural de Lanzarote. Asimismo, destacó que muchas de estas personas desarrollan su actividad en condiciones complejas y con una dedicación constante que resulta esencial para el mantenimiento del sector.

Inauguración de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Teguise 2026 / La Provincia

La importancia del relevo generacional

Otro de los asuntos abordados durante la inauguración fue la necesidad de garantizar el futuro del sector primario mediante la incorporación de nuevas generaciones.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, señaló que este tipo de encuentros permiten acercar a la ciudadanía la realidad del sector y reconocer el papel de quienes producen alimentos, conservan los paisajes agrarios y mantienen vivas tradiciones históricas vinculadas al territorio.

Quintero también hizo referencia a la colaboración del Ejecutivo autonómico en la feria a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), impulsando iniciativas destinadas a promocionar y poner en valor los productos locales.

Inauguración de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Teguise 2026 / La Provincia

Además, subrayó que uno de los principales retos para el futuro pasa por fortalecer la producción de proximidad, facilitar el relevo generacional y lograr que las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras sean opciones profesionales viables y atractivas para los jóvenes.

Reconocimiento a jóvenes y veteranos del sector

Tras el recorrido inaugural por los diferentes espacios expositivos, se celebró uno de los momentos más destacados del programa: el tradicional homenaje a personas vinculadas al sector primario de Lanzarote.

Estos reconocimientos buscan poner en valor la dedicación y el compromiso de quienes han contribuido al desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de la isla, así como incentivar la incorporación de nuevas generaciones.

En esta edición fueron distinguidos Alexandra González Viera como joven ganadera y Jorge Facundo Reyes como representante de la trayectoria ganadera. En el ámbito agrícola recibieron reconocimiento Karliana Aguilera como joven agricultora y Magdalena Ramos de León como agricultora de referencia por su experiencia.

Por su parte, Álvaro Hernández Espinosa fue reconocido como joven pescador y Gregorio Agustín Páez Guadalupe como representante de la experiencia acumulada en el sector pesquero.

Además, la organización otorgó una distinción especial a Teno Osorio por su trayectoria y aportación al desarrollo del sector primario en Lanzarote.

Actividades durante todo el fin de semana

La programación de la feria continuará hasta el próximo domingo con una amplia variedad de actividades dirigidas tanto a profesionales como al público general.

Los asistentes podrán participar en exhibiciones ganaderas, degustaciones de productos locales, talleres especializados, actividades familiares y espacios dedicados a la innovación aplicada al sector primario. También habrá iniciativas orientadas a divulgar la importancia de la agricultura, la ganadería y la pesca en el desarrollo económico y social de Lanzarote y La Graciosa.

La organización busca que la feria sirva como punto de encuentro entre productores y consumidores, al tiempo que contribuye a mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre el origen de los alimentos y el trabajo que existe detrás de cada producción.