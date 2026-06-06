Arrecife aprueba 36,8 millones de euros adicionales para obras y servicios en los barrios

El Ayuntamiento de Arrecife dio luz verde en el pleno de este viernes a una de las mayores modificaciones presupuestarias de los últimos años, una medida que permitirá incrementar las cuentas municipales hasta alcanzar los 126,8 millones de euros. La decisión supone incorporar 36,8 millones de euros procedentes del remanente de tesorería para financiar nuevas inversiones y reforzar distintos servicios públicos durante los ejercicios 2026 y 2027.

Con esta operación, la capital de Lanzarote contará con el presupuesto más elevado de su historia, según ha destacado el grupo de gobierno municipal. La iniciativa busca acelerar proyectos pendientes, mejorar infraestructuras y responder a demandas vecinales en diferentes barrios del municipio.

Una inversión centrada en la transformación de los barrios

La modificación presupuestaria ha sido impulsada por el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, desde la Unidad de Gestión Presupuestaria adscrita a la Alcaldía. El objetivo principal es destinar recursos económicos ya disponibles en las arcas municipales a actuaciones que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Según la planificación presentada, buena parte de la inversión se dirigirá a la mejora de calles, espacios públicos, instalaciones deportivas y equipamientos municipales. También se contemplan actuaciones destinadas a reforzar la accesibilidad urbana y favorecer una mayor cohesión entre los distintos barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento considera que esta estrategia permitirá acelerar proyectos largamente demandados por los vecinos y avanzar en la modernización de la capital lanzaroteña.

Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, el pasado viernes / La Provincia

Principales proyectos previstos para 2026 y 2027

Entre las actuaciones que figuran en la programación municipal destacan varias intervenciones urbanísticas y de mejora de infraestructuras distribuidas por diferentes zonas del municipio.

Uno de los proyectos incluidos es la transformación integral de la calle Manolo Millares, una de las vías más importantes de la ciudad. También se prevé la renovación de la calle Triana, así como diversas actuaciones en el barrio de Valterra y nuevas inversiones en Argana Alta.

A estas iniciativas se suman la creación y renovación de parques infantiles, mejoras en instalaciones deportivas y actuaciones orientadas a incrementar la calidad de los espacios públicos destinados al uso ciudadano.

El plan contempla además intervenciones relacionadas con la accesibilidad y la mejora de la red viaria, aspectos que forman parte de la estrategia municipal para adaptar la ciudad a las necesidades futuras de movilidad y desarrollo urbano.

Refuerzo de la limpieza, la seguridad y los servicios esenciales

Además de las inversiones en obra pública, una parte de los fondos se destinará al fortalecimiento de servicios considerados esenciales para el funcionamiento diario de la ciudad.

Entre las medidas previstas figuran el refuerzo de la limpieza viaria y de los sistemas de recogida de residuos, dos áreas que suelen concentrar una parte importante de las demandas vecinales en los municipios de mayor población.

La modificación presupuestaria también incorpora recursos para nuevas actuaciones vinculadas a la seguridad ciudadana y la protección civil, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los servicios municipales y reforzar la atención a la población.

Financiación sin recurrir a nuevo endeudamiento

Uno de los aspectos destacados por el Ayuntamiento es que la totalidad de esta inversión se financiará mediante remanentes de tesorería. Esto significa que los fondos proceden de recursos económicos ya existentes en las cuentas municipales y que no será necesario acudir a operaciones de crédito o incrementar la deuda pública para ejecutar las actuaciones previstas.

Desde la Unidad de Gestión Presupuestaria se ha señalado que esta fórmula permite convertir los recursos acumulados en inversiones concretas y acelerar la puesta en marcha de proyectos que ya formaban parte de la planificación municipal.

La utilización de remanentes para financiar inversiones es una herramienta contemplada dentro de la normativa de estabilidad presupuestaria y permite a las administraciones locales ejecutar actuaciones cuando disponen de capacidad financiera suficiente.

Un verano marcado por nuevas licitaciones

Tras la aprobación plenaria, el siguiente paso será la puesta en marcha de los procedimientos administrativos necesarios para ejecutar los proyectos incluidos en la modificación presupuestaria.

El Ayuntamiento prevé que durante los próximos meses se publiquen numerosas licitaciones relacionadas con obras y servicios contemplados en el plan inversor. Estas contrataciones permitirán iniciar la ejecución progresiva de las actuaciones previstas para 2026 y 2027.

Desde el grupo de gobierno se defiende que esta inyección económica contribuirá a acelerar la transformación urbana de Arrecife y a mejorar la calidad de los servicios municipales. La inversión aprobada sitúa al consistorio en una posición destacada en cuanto a capacidad de inversión con recursos propios dentro de Lanzarote.