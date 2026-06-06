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Arrecife reclama más medios y el reconocimiento de profesión de riesgo para Policía Nacional y Guardia Civil

La moción del PP aprobada en el pleno municipal reclama también el refuerzo de plantillas y la dotación urgente de equipamiento como táseres y chalecos antibalas

Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, el pasado viernes

Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, el pasado viernes / La Provincia

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El Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado en sesión plenaria una moción para trasladar al Gobierno de España la necesidad de reforzar los medios materiales y las condiciones laborales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La iniciativa, presentada a propuesta del Partido Popular y defendida por el teniente de alcalde Roberto Herbón, recibió el respaldo necesario para salir adelante y plantea varias reivindicaciones relacionadas con la seguridad y la protección de los agentes.

La propuesta pone el foco en la importancia de que ambos cuerpos dispongan de herramientas adecuadas para desarrollar sus funciones en condiciones de máxima seguridad y eficacia, especialmente en un contexto en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan desempeñando un papel fundamental en la protección de la ciudadanía.

Reconocimiento como profesión de riesgo

Uno de los principales puntos recogidos en la moción aprobada es la petición para que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas oficialmente como profesiones de riesgo.

Según el texto respaldado por el pleno municipal, esta consideración debería ir acompañada de las modificaciones normativas necesarias para equiparar determinadas condiciones laborales con las de otros colectivos que desarrollan actividades especialmente peligrosas o con elevados niveles de exposición al riesgo.

Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de manera voluntaria en términos similares a los existentes para otras profesiones consideradas de especial penosidad o peligrosidad.

El concejal del PP Roberto Herbón, el viernes, en el pleno del Ayuntamiento de Arrecife

El concejal del PP Roberto Herbón, el viernes, en el pleno del Ayuntamiento de Arrecife / La Provincia

La iniciativa considera que este reconocimiento supondría una mejora en la protección laboral de los agentes y un respaldo institucional a las funciones que desempeñan diariamente en materia de seguridad pública.

Refuerzo de plantillas y cobertura de vacantes

Otro de los aspectos incluidos en la moción se refiere a la necesidad de garantizar que cualquier medida relacionada con la jubilación vaya acompañada de mecanismos que permitan mantener e incluso incrementar los efectivos disponibles.

Para ello, el Ayuntamiento solicita la convocatoria de nuevos procesos selectivos y concursos de traslado que faciliten la cobertura de las vacantes que puedan generarse y contribuyan a reforzar las plantillas actuales.

El objetivo es evitar que una eventual reducción de efectivos repercuta en la capacidad operativa de ambos cuerpos y garantizar la continuidad de los servicios de seguridad que prestan en todo el territorio nacional.

Petición de más equipamiento para los agentes

La moción también incluye una solicitud dirigida al Ministerio del Interior para que incremente de forma urgente la dotación de medios materiales destinados a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Entre los recursos mencionados figuran defensas extensibles, dispositivos táser, cámaras corporales de grabación y chalecos antibalas y anticorte de uso individual. El texto aprobado considera que estos elementos contribuyen a mejorar la protección de los agentes durante sus intervenciones y a incrementar las garantías de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

La disponibilidad de equipamiento actualizado y suficiente es una de las reivindicaciones que de forma periódica han planteado distintas organizaciones representativas de los cuerpos policiales y asociaciones profesionales del sector.

Respaldo institucional desde Arrecife

Durante el debate de la iniciativa, Roberto Herbón destacó el trabajo que desarrollan diariamente los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la prevención de delitos, la protección de los ciudadanos y el mantenimiento de la convivencia.

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El teniente de alcalde subrayó además el compromiso institucional del Ayuntamiento de Arrecife con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y defendió la necesidad de seguir mejorando las condiciones en las que desarrollan su labor.

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