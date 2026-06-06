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Las fuertes rachas de viento obligan a suspender este sábado el festival Sonidos Líquidos en Lanzarote

La organización ha tomado la decisión de cancelar el evento, que se iba a celebrar este 6 de junio en La Geria, por la seguridad de asistentes, artistas y técnicos ante rachas de viento de más de 75 kilómetros por hora

Una edición pasada de Sonidos Líquidos en La Geria, en Lanzarote

Una edición pasada de Sonidos Líquidos en La Geria, en Lanzarote / La Provincia

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Aránzazu Fernández

El festival Sonidos Líquidos ha anunciado en el mediodía de este sábado, 6 de junio, la cancelación de su edición de 2026 debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en Lanzarote durante la jornada de hoy, fecha de celebración del evento. La organización ha comunicado la decisión después de constatar que la situación del viento había empeorado en las últimas horas.

Según explica la promotora en sus redes sociales, se registraron rachas superiores a los 75 kilómetros por hora, mientras que las previsiones meteorológicas apuntan a un incremento de la intensidad del viento durante el resto del día. Ante este escenario, los responsables del festival decidieron suspender la cita por motivos de seguridad.

Sonidos Líquidos se celebra desde hace 16 años en la explanada de Bodegas La Geria. La apertura del recinto estaba programada para las 16.00 horas de este sábado con conciertos hasta las 2.00 horas del domingo.

La seguridad, principal motivo de la suspensión

La organización señaló que la decisión fue adoptada tras analizar la evolución meteorológica y mantener la coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad en la isla. El objetivo, indicaron, fue garantizar la protección de todas las personas implicadas en el evento.

La medida afecta tanto a los asistentes como a los artistas, personal técnico y equipos de trabajo que iban a participar en esta edición. Además del riesgo derivado de las fuertes rachas de viento, los organizadores consideraron que no existen garantías para desarrollar el festival en condiciones adecuadas.

Información sobre devoluciones en los próximos días

Sonidos Líquidos lamentó los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar a quienes tenían previsto acudir al evento y trasladó sus disculpas a los afectados.

Asimismo, informó de que en los próximos días dará a conocer los procedimientos para la devolución del importe de las entradas y de los billetes de transporte asociados al festival.

La suspensión supone una decisión excepcional para el evento, que alcanza las 16 ediciones y que, según la organización, nunca había tenido que afrontar una medida de estas características.

La cancelación se produce en un contexto de fenómenos meteorológicos adversos que pueden obligar a restringir o suspender actividades al aire libre cuando existe riesgo para la seguridad de las personas.

Todo el aforo vendido

El festival Sonidos Líquidos había vendido todas sus entradas disponibles para este año. El 70% del público del festival procede de fuera de Lanzarote.

Noticias relacionadas y más

En el cartel de Sonidos Líquidos de este año estaba previsto que actuaran The Molotovs, Sanguijuelas del Guadiana, Ángel Stanich, Nortec: Bostich + Fussible —que además celebra su 25 aniversario—, Go Cactus, La 126 y la DJ grancanaria Dara Ortega. A ellos se une la banda emergente Good Franco, también ganadora del festival Sonora. Ginebras canceló días antes su actuación debido a "motivos personales familiares".

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