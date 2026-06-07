Feria de Ganadería, Agricultura y Pesca de Teguise 2026: estos son los mejores quesos de Lanzarote

La calidad de los quesos elaborados en Lanzarote volvió a ser protagonista este fin de semana durante la celebración de la V Feria de Ganadería, Agricultura y Pesca de Teguise, un encuentro dedicado al sector primario que acogió la entrega de premios del V Concurso Insular de Quesos de Lanzarote Empleita de Oro.

El certamen, considerado una de las actividades más relevantes del programa de la feria, reunió a productores de distintos municipios de la isla y sirvió para reconocer el trabajo de las queserías lanzaroteñas, además de poner en valor un producto estrechamente vinculado a la tradición ganadera local.

La gran vencedora de esta edición fue la Quesería El Faro, que consiguió la Empleita de Oro 2026 al Mejor Queso de Lanzarote gracias a un queso curado elaborado con leche pasteurizada, una creación que recibió la máxima valoración por parte del jurado especializado.

Concurso de Quesos en la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Teguise 2026 / La Provincia

Un concurso que impulsa el producto local

El Concurso Insular de Quesos cuenta con el respaldo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), organismo dependiente del Gobierno de Canarias que trabaja en la promoción y valorización de las producciones agroalimentarias del archipiélago.

El objetivo principal de esta iniciativa es reconocer la excelencia de las elaboraciones queseras, fomentar el consumo de productos de proximidad y respaldar la actividad económica que desarrollan las explotaciones ganaderas y queserías de Lanzarote.

Durante la competición, un panel de expertos catadores analizó las muestras presentadas en diferentes categorías, evaluando aspectos como la textura, el aroma, el sabor, la presentación y la calidad global de cada producto.

Las elaboraciones participantes compitieron en las modalidades de quesos frescos, tiernos, semicurados y curados, diferenciando además entre productos elaborados con leche cruda y leche pasteurizada.

El Faro, protagonista de la edición

Además de obtener el máximo reconocimiento del concurso, la Quesería El Faro destacó por los resultados logrados en distintas categorías.

En quesos frescos elaborados con leche pasteurizada, obtuvo el primer premio con su producto El Farito Fresco Ahumado, además de conseguir también el segundo puesto de la categoría.

La quesería repitió éxito en los quesos tiernos de leche pasteurizada gracias a El Farito Tierno Ahumado, que recibió el primer premio, mientras que otra de sus elaboraciones consiguió igualmente la segunda posición.

Finalmente, en la modalidad de quesos curados de leche pasteurizada, El Faro volvió a subir a lo más alto del podio, resultado que terminó consolidando su protagonismo en esta quinta edición del certamen.

Relación completa de ganadores

El concurso reconoció a numerosas queserías de la isla, reflejando la diversidad y el nivel alcanzado por el sector.

Quesos frescos de leche cruda

Primer premio: Quesería Abuelo Machín.

Segundo premio: Quesería Soo.

Quesos frescos de leche pasteurizada

Primer premio: Quesería El Faro, con “El Farito Fresco Ahumado”.

Segundo premio: Quesería El Faro.

Quesos tiernos de leche cruda

Primer premio: Quesería La Vega de Machín.

Segundo premio: Quesería Rubicón, con su queso “Tierno Ahumado”.

Quesos tiernos de leche pasteurizada

Primer premio: Quesería El Faro, con “El Farito Tierno Ahumado”.

Segundo premio: Quesería El Faro.

Quesos semicurados de leche cruda

Primer premio: Quesería Filo El Cuchillo.

Segundo premio: Quesería Abuelo Machín.

Quesos semicurados de leche pasteurizada

Primer premio: Quesería Finca de Uga, con “El Secreto del Majo”.

Segundo premio: Quesería Finca de Uga, con “Rojillo al Pimentón”.

Quesos curados de leche cruda

Primer premio: Quesería Filo El Cuchillo.

Segundo premio: Quesería Flor de Luz.

Quesos curados de leche pasteurizada

Primer premio: Quesería El Faro.

Segundo premio: Quesería Finca de Uga, con su queso “Bodega”.

Reconocimiento a la imagen y presentación

El jurado también otorgó un galardón específico destinado a reconocer el trabajo realizado en materia de diseño y comercialización.

El premio a la Mejor Imagen y Presentación fue para la Quesería Rubicón, gracias al etiquetado de su queso semicurado al pimentón, una distinción que valora la importancia de la identidad visual dentro de la comercialización de productos agroalimentarios.

El sector primario, protagonista de la feria

Durante el acto de entrega de premios el pasado dábado, representantes institucionales destacaron la necesidad de seguir apoyando al sector primario lanzaroteño, una actividad estratégica para la economía insular y para la conservación del paisaje agrícola y ganadero de la isla.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, trasladaron su felicitación a todas las queserías participantes y resaltaron la importancia de iniciativas que ayudan a dar visibilidad al trabajo de productores y ganaderos.

Por su parte, desde la Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras de Lanzarote (FASAT) se puso en valor el elevado nivel de las elaboraciones presentadas en esta edición.

La programación de la V Feria de Ganadería, Agricultura y Pesca de Teguise se clausuró este domingo Entre las propuestas previstas figuraron exhibiciones, degustaciones gastronómicas, talleres, muestras de productos locales, actividades divulgativas relacionadas con el sector primario y una carrera de caballos, entre otras iniciativas destinadas a acercar el mundo rural y pesquero a la ciudadanía.