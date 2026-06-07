La música abre las XXX Olimpiadas del Colegio Arenas Internacional

El Colegio Arenas Internacional celebró este sábado la inauguración de sus XXX Olimpiadas, una edición especialmente significativa al coincidir con el 40 aniversario del centro. Bajo el lema “Sinfonía de generaciones”, la ceremonia propuso un recorrido por la historia de la música como hilo conductor de un espectáculo protagonizado por el alumnado.

Las instalaciones deportivas del colegio se transformaron en un gran escenario en el que estudiantes de todas las etapas, desde Infantil de 1 Año hasta Bachillerato, participaron en una puesta en escena que viajó desde los sonidos de la naturaleza y los orígenes de la música hasta las expresiones más contemporáneas. La danza, la gimnasia, el teatro y las coreografías dieron forma a una celebración marcada por el ritmo, la creatividad y la participación.

Una ceremonia con representación institucional

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque; la concejala del Ayuntamiento de Teguise, Mar Bononat Mas; y el presidente de los Colegios Arenas, Alberto Rodríguez, entre otros representantes institucionales.

La ceremonia fue presentada por el director del centro, José Paz Botana, mientras que el pregón inaugural corrió a cargo de Ramona Muñoz Casas, madre de una alumna del colegio, quien pronunció un emotivo discurso en el que destacó la formación humana y académica que ofrece el Colegio Arenas Internacional.

El espectáculo también contó con la participación de un grupo de madres del centro, que se sumaron a las actuaciones y reforzaron el carácter comunitario de la jornada. Los trajes, elaborados por familias y profesorado, aportaron además un destacado valor artístico y visual a cada una de las escenas.

El encendido del pebetero fue realizado por el alumno de 2º de ESO Antonio Pérez Romaguera, acompañado por otros estudiantes del centro.

Una jornada para celebrar cuatro décadas de historia

La inauguración tuvo un marcado tono emotivo al reunir a varias generaciones de la comunidad educativa en torno al 40 aniversario del Colegio Arenas Internacional. Tras el acto, las familias compartieron un brindis conmemorativo y disfrutaron de la sesión musical del DJ Adrián González, antiguo alumno del centro.

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La semana olímpica continuará hasta el 12 de junio con actividades deportivas adaptadas a las distintas etapas educativas.