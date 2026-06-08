Junio literario, de danza y música en Lanzarote

El consejero insular de Cultura, Jesús Machín Tavío, señala que «la programación de junio vuelve a reflejar la riqueza y variedad de la actividad cultural que se desarrolla en la isla de Lanzarote, combinando iniciativas consolidadas con nuevas propuestas y espacios para la creación contemporánea». Asimismo, destaca que «la cultura sigue siendo un punto de encuentro entre disciplinas, generaciones y públicos distintos, enriqueciendo la vida cultural de Lanzarote desde múltiples perspectivas».

Verbena, el encuentro de literatura de Lanzarote dedicado a las nuevas voces. / La Provincia

Verbena.

Del 9 al 13 de junio, El Almacén acoge una nueva edición de Verbena, el encuentro de literatura de Lanzarote dedicado a las nuevas voces y los nuevos caminos de la creación contemporánea. Durante cinco días, escritores, artistas y lectores compartirán un programa que explora la literatura desde una perspectiva abierta y transversal, en diálogo con otras disciplinas y formas de expresión. El programa combina conversaciones, talleres, instalaciones artísticas y actividades participativas con la presencia de autores como Juan Evaristo Valls Boix, Tatiana Donoso, Laura López Balza, Kenya Stéphanie, Adriana Murad y Juli Mesa. Un espacio para reflexionar sobre las narrativas del presente y acercarse a las múltiples formas que adopta la literatura.

Música.

La programación musical de junio combina tradición, nuevos talentos y propuestas singulares ligadas al paisaje cultural de la Isla. La agenda contempla una nueva edición del circuito Tradición isleña, que durante todo el mes recorrerá distintos municipios con actuaciones de agrupaciones folclóricas y parrandas, reforzando el vínculo entre música popular, territorio y comunidad.

Teatro y danza.

La programación escénica de junio reúne propuestas que transitan entre la comedia, el espectáculo multidisciplinar y la danza urbana. El 19 de junio, El Almacén acoge El enroLlopque, una comedia de salón que actualiza los conflictos de pareja y las relaciones humanas desde el humor y la ironía. Un día después, el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero recibe Happy Bday Showgirls, una propuesta híbrida que combina música, danza, teatro, performance y participación del público.

La danza urbana también tendrá un papel destacado en la agenda cultural de este mes con Desde dentro, de la Escuela de Danza Xtreme Up Dance Studio, y con la gala de clausura de la quinta edición de Across Hip-Hop Lanzarote, que reunirá a alumnado, profesorado y artistas invitados en una celebración del talento joven y la cultura urbana.

Meetings FesTVal.

La televisión vuelve a tomar Arrecife con una nueva edición de Meetings FesTVal Lanzarote, que se celebra del 25 al 27 de junio en distintos espacios de la capital. El encuentro reúne a profesionales del sector audiovisual, creadores y público en una programación que combina actividades divulgativas, encuentros y experiencias vinculadas al mundo de la pequeña pantalla. El Almacén, el Real Club Náutico de Arrecife, el Arrecife Gran Hotel & Spa y el Restaurante El Puerto serán los escenarios de una cita que continúa fortaleciendo el vínculo entre Lanzarote y la industria audiovisual, acercando al público algunas de las voces y proyectos más relevantes del panorama televisivo actual.

Exposiciones.

Junio trae consigo la inauguración de tres nuevas propuestas expositivas en centro insular de cultura El Almacén, que podrán visitarse hasta finales de septiembre. El 26 de junio abren sus puertas Antitemáticas, de Juan Arranz; Identidad, de Will Encarnación; y la videoinstalación Arqueología del ciclo, de Atchen Pounapal, tres proyectos que comparten una mirada contemporánea sobre la creación artística desde lenguajes y sensibilidades muy diferentes.

Las muestras exploran cuestiones relacionadas con la identidad, la transformación, la memoria visual y los procesos creativos, combinando pintura, instalación y creación audiovisual en una propuesta expositiva que refuerza el papel del centro cultural El Almacén como espacio de encuentro con el arte contemporáneo.

Una imagen del documental Paisajes audibles. / La Provincia

Proyecciones.

La figura de Ildefonso Aguilar protagoniza dos actividades audiovisuales vinculadas a la exposición La profundidad del silencio. El 20 de junio, El Almacén acoge la proyección de Tierra de hielo, acompañada por una intervención musical en directo de Samuel Aguilar y una conversación entre el artista y el comisario Adonay Bermúdez.

La programación concluye el 30 de junio con la proyección del documental Paisajes audibles, dirigido por José María de Páiz, seguida de un encuentro con el propio Ildefonso Aguilar. Ambas propuestas permiten profundizar en el universo creativo de uno de los referentes culturales más importantes de Lanzarote a través de la imagen, el sonido y la conversación.

Noticias relacionadas

Toda la programación, así como la información sobre fechas, horarios y adquisición de entradas de los actos, está disponible en la página web oficial del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote: www.culturalanzarote.com.