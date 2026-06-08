Un Presa Canario de Lanzarote, entre los mejores jóvenes del mundo

Un Presa Canario criado en Lanzarote acaba de situarse entre los mejores jóvenes ejemplares del planeta. Guadanet Gofio, propiedad de los criadores lanzaroteños Asarías Álvarez y Laureano Álvarez, logró el tercer puesto en la categoría Jóvenes durante la Exposición Mundial Canina celebrada en Bolonia, Italia.

El resultado supone un reconocimiento internacional para la cría canina de la isla y refuerza el peso del Presa Canario como una de las razas más representativas del Archipiélago.

La Exposición Mundial Canina está considerada una de las citas más importantes del calendario internacional. En esta edición reunió cerca de 30.000 perros inscritos, procedentes de distintos continentes y pertenecientes a algunas de las líneas de cría más destacadas del mundo.

En ese escenario, Guadanet Gofio consiguió abrirse paso hasta el podio mundial en la categoría Jóvenes. Su presencia, potencia, armonía y fidelidad al estándar racial llamaron la atención de los jueces internacionales.

El trabajo de dos criadores lanzaroteños

Detrás del éxito están Asarías y Laureano Álvarez, criadores de Lanzarote que han dedicado años a preservar y potenciar las cualidades del Presa Canario.

Su trabajo ha permitido que un ejemplar criado en la isla compita al máximo nivel y sea reconocido frente a algunos de los mejores perros jóvenes del mundo.

Una raza ligada a la identidad de Canarias

El Presa Canario forma parte de la historia y la identidad del Archipiélago. Su fuerza, nobleza, inteligencia y carácter equilibrado lo han convertido en una raza admirada dentro y fuera de las Islas.

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El podio logrado por Guadanet Gofio en Bolonia no solo premia a un ejemplar. También proyecta el nombre de Lanzarote y de Canarias en uno de los escaparates caninos más prestigiosos del planeta.