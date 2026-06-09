Arrecife abre Puerto Naos al mar con seis esculturas oceánicas

Arrecife ha dado un nuevo paso para recuperar Puerto Naos y devolverlo a la ciudadanía. El antiguo muelle estrena seis esculturas de bronce inspiradas en especies marinas de los cinco océanos, dentro del proyecto “Mar Abierto”, presentado coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos.

La actuación forma parte de la estrategia municipal para revitalizar este enclave ligado a la historia marinera de Lanzarote, tras la retirada del muro que durante años separó a la ciudad de su frente marítimo.

Las piezas, creadas por el escultor lanzaroteño Carlos García, incorporan al paisaje urbano una colección vinculada a la biodiversidad marina y a la identidad oceánica de Arrecife.

El Ayuntamiento busca que el entorno invite a pasear, descubrir y reflexionar sobre la protección de los océanos, combinando arte, divulgación ambiental y recuperación del espacio público.

Las nuevas esculturas marinas marcan el inicio de una nueva etapa para Puerto Naos, donde también se proyecta la creación de un gran parque urbano. / DAVID GP

Puerto Naos, una zona clave para el futuro de Arrecife

El alcalde, Yonathan de León, destacó que la recuperación de Puerto Naos es una de las actuaciones más importantes para “devolver este espacio a los vecinos y visitantes”.

Según el regidor, “Mar Abierto” demuestra cómo el arte puede embellecer la ciudad, generar nuevos atractivos y reforzar la relación histórica de Arrecife con el mar.

Un futuro parque urbano junto al frente marítimo

La transformación de Puerto Naos no se queda en las esculturas. En esta zona se proyecta la creación de un gran parque urbano sobre una parcela de más de 5.500 metros cuadrados, propiedad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La concejal de Playas y Medio Ambiente, Davinia Deniz, subrayó que la iniciativa acerca la biodiversidad marina a la ciudadanía de una forma accesible y atractiva.

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Con este proyecto, Arrecife avanza en la recuperación de su litoral y refuerza la apuesta por espacios públicos que unan cultura, sostenibilidad, identidad marinera y promoción turística.