Arrecife convierte este rincón histórico de Lanzarote en un museo al aire libre junto al mar

Durante años, un muro ocultó parte de la relación entre Arrecife y el mar. Ahora, ese espacio vuelve a abrirse al Atlántico con una nueva propuesta que mezcla arte, patrimonio marinero y conciencia ambiental en uno de los enclaves más simbólicos de la capital lanzaroteña.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos, el Ayuntamiento de Arrecife presentó este lunes el proyecto 'Mar Abierto', una iniciativa que incorpora seis esculturas de bronce inspiradas en especies marinas de distintos océanos y que forma parte del proceso de transformación del entorno del antiguo muelle de Puerto Naos.

Un homenaje al vínculo de Arrecife con el océano

Las nuevas piezas artísticas han sido instaladas en el frente marítimo de Puerto Naos, un espacio ligado históricamente a la actividad portuaria y pesquera de la ciudad. El proyecto pretende reforzar la identidad marinera de la capital lanzaroteña al tiempo que recupera y dinamiza una zona que durante décadas permaneció alejada del uso ciudadano.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, destacó que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia destinada a revitalizar el litoral urbano y devolver estos espacios a residentes y visitantes.

"La recuperación de Puerto Naos es una de las actuaciones más importantes que estamos desarrollando para devolver este espacio a los vecinos y visitantes. Tras la retirada del muro, seguimos avanzando en la puesta en valor de este entorno privilegiado con iniciativas que generan actividad, embellecen la ciudad y refuerzan nuestra identidad vinculada al mar. 'Mar Abierto' es un ejemplo de cómo el arte puede contribuir a recuperar espacios públicos y a crear nuevos atractivos para Arrecife".

Las esculturas, realizadas por el artista lanzaroteño Carlos García, representan especies marinas vinculadas a diferentes océanos del planeta y buscan convertirse en un nuevo atractivo cultural y turístico de la ciudad.

Yonathan de León promueve la recuperación de este enclave unido a la historia marinera de Lanzarote donde se proyecta un futuro gran parte urbano / DAVID GP

Arte para recuperar el espacio público

La colección se integra en el paisaje costero como una exposición permanente al aire libre, permitiendo a quienes pasean por Puerto Naos descubrir elementos relacionados con la biodiversidad marina y la importancia de conservar los ecosistemas oceánicos.

Según explicó el Ayuntamiento, el proyecto combina arte, divulgación ambiental y recuperación urbana con el objetivo de generar nuevos espacios de encuentro junto al mar. Además, el alcalde destacó que la ciudad seguirá poniendo en valor su condición de capital marítima de Lanzarote.

"Queremos que Arrecife mire cada vez más hacia el mar. Estas esculturas no solo tendrán un valor artístico, sino también educativo y ambiental, invitando a reflexionar sobre la riqueza de nuestros océanos y la necesidad de protegerlos".

La propuesta artística de Carlos García incorpora al paisaje urbano una colección escultórica vinculada al océano y a la biodiversidad marina, reforzando la conexión histórica de la ciudad con su litoral.

El Ayuntamiento de Arrecife presentó ayer lunes este, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos, el proyecto "Mar Abierto" / DAVID GP

Un recorrido para aprender y concienciar

La concejala de Playas y Medio Ambiente, Davinia Deniz, subrayó que la iniciativa trasciende el valor estético de las esculturas para convertirse también en una herramienta de sensibilización.

"Esta iniciativa nos permite acercar a la ciudadanía al conocimiento de la biodiversidad marina de una forma atractiva y accesible. Las esculturas servirán como elementos de concienciación sobre la protección de los océanos y sobre la importancia de conservar nuestros ecosistemas marinos".

Las piezas actuarán así como elementos divulgativos dentro de un recorrido pensado para fomentar la sensibilización ambiental entre residentes y turistas. La concejala destacó además que el proyecto enriquecerá la experiencia de quienes recorren el litoral arrecifeño.

"Estamos creando espacios que invitan a pasear, descubrir y aprender. Puerto Naos está llamado a convertirse en un referente del frente marítimo de Arrecife y proyectos como este ayudan a consolidar ese objetivo".

El futuro de Puerto Naos

La actuación se suma a las iniciativas impulsadas en los últimos años para transformar Puerto Naos en uno de los grandes espacios públicos del litoral de Arrecife. Tras la retirada del muro que durante años limitó la conexión visual con el mar, el Ayuntamiento continúa desarrollando proyectos destinados a revitalizar este entorno y reforzar su uso ciudadano.

Además, en la zona se proyecta la creación de un gran parque urbano sobre una parcela de más de 5.500 metros cuadrados de titularidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, una actuación que permitirá ampliar las áreas de ocio, paseo y esparcimiento junto al litoral.

Con Mar Abierto, Arrecife da un nuevo paso en la recuperación de su frente marítimo, apostando por una combinación de cultura, sostenibilidad y promoción turística.

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Las esculturas convierten Puerto Naos en un espacio donde la historia marinera de la ciudad dialoga con el arte contemporáneo y con un mensaje claro: mirar al mar también significa conocerlo, valorarlo y protegerlo.