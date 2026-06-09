Arrecife refuerza la limpieza en 14 calles de Argana Alta este miércoles

Argana Alta volverá a concentrar este miércoles 10 de junio una nueva intervención intensiva de limpieza urbana. El Ayuntamiento de Arrecife actuará en 14 calles del barrio dentro de un plan que ya suma un mes de trabajo continuado en la zona.

Los trabajos se desarrollarán en las calles Miguel Hernández, Zaranda, Luján Pérez, Rafael Alberti, Diama, Balayo, Camilo José Cela, Agustín Millares Sall, Gloria Fuertes, Rubén Darío, Escardillo, Arado, Dámaso Alonso y Campoamor.

Durante los días previos, el Ayuntamiento ha informado a los vecinos mediante buzoneo para facilitar la retirada de obstáculos y permitir que el operativo pueda desarrollarse con normalidad.

Un barrio amplio que exige varias semanas de trabajo

La actuación forma parte del Plan Integral de Limpieza y Adecentamiento Urbano de Arrecife, puesto en marcha el pasado 5 de marzo por las áreas de Empleo y Limpieza.

En Argana Alta, la extensión del barrio ha obligado a organizar los trabajos por fases. Esta semana se alcanza la cuarta intervención consecutiva, con actuaciones progresivas en distintas zonas.

De Altavista a Argana Alta: un plan por barrios

Desde su inicio, el plan ha pasado por decenas de calles de Altavista, Morro Angelito, Titerroy, Maneje y Argana Alta. Su objetivo es reforzar el servicio ordinario con limpiezas más profundas en puntos que requieren una intervención específica.

Noticias relacionadas

El operativo continuará en las próximas semanas con nuevas actuaciones en otros barrios de Arrecife.