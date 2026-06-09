Lanzarote apuesta por chalecos inteligentes y tecnología para abrir sus espacios más icónicos a todos

La experiencia de recorrer los Jameos del Agua, adentrarse en la Cueva de los Verdes o visitar el Jardín de Cactus está a punto de cambiar para miles de personas. El Cabildo de Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo han iniciado una profunda transformación de los espacios creados por César Manrique para hacerlos más accesibles e inclusivos.

La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation y dotada con una inversión de 438.400 euros, busca eliminar barreras y facilitar que cualquier visitante pueda disfrutar del patrimonio cultural y paisajístico de la isla de forma autónoma e independiente.

Un nuevo modelo de visita

La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, y el consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, visitaron los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes para conocer de primera mano algunas de las medidas que ya se están implantando.

Ambos destacaron que el proyecto incorpora soluciones tecnológicas innovadoras destinadas a garantizar una experiencia adaptada a las necesidades de todas las personas.

Durante la visita, Tovar puso en valor la importancia de los fondos europeos para mejorar la calidad de vida en la isla, mientras que Vázquez calificó la iniciativa como un paso decisivo para hacer más accesibles los espacios turísticos de Lanzarote.

Chalecos que permiten sentir la música

Una de las novedades más llamativas son los chalecos sensoriales dirigidos a personas con pérdida auditiva usuarias de audífonos o implantes cocleares.

Estos dispositivos permiten percibir vibraciones y estímulos asociados al sonido, facilitando el acceso a contenidos culturales y espectáculos en condiciones de igualdad. Su utilización estará especialmente vinculada a los eventos que se celebren en los auditorios de Jameos del Agua y de la Cueva de los Verdes.

Más movilidad para todos

El plan contempla también la incorporación de tres sillas joëlette destinadas a facilitar el recorrido por la Cueva de los Verdes a personas con movilidad reducida.

A ellas se suman nueve sillas oruga para mejorar la movilidad y garantizar evacuaciones seguras en caso de emergencia, además de dos sillas motorizadas adaptadas a superficies irregulares que podrán utilizarse en el Monumento al Campesino y en el Jardín de Cactus.

Lengua de signos y nuevas herramientas digitales

Cada uno de los centros contará además con signoguías que permitirán seguir las visitas guiadas mediante lengua de signos.

La iniciativa incluye también la incorporación de audioguías y sistemas de audiodescripción para facilitar la interpretación de los espacios y mejorar la experiencia de personas con discapacidad visual.

Códigos inteligentes para orientarse

Entre las innovaciones previstas destaca la instalación de códigos NaviLens, una tecnología diseñada para mejorar la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Este sistema utiliza marcadores digitales de colores que funcionan de forma similar a los códigos QR, permitiendo localizar información y orientarse con mayor facilidad en espacios interiores mediante dispositivos móviles.

Hacia una accesibilidad universal

El proyecto parte de un diagnóstico previo realizado por una consultora especializada que analizó las necesidades de accesibilidad e inclusión de los Centros Turísticos.

Además de las nuevas herramientas tecnológicas, los contenidos informativos serán adaptados a lectura fácil y se incorporarán pictogramas para favorecer la comprensión de los mensajes por parte de un mayor número de usuarios.

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El objetivo es que turistas, residentes y visitantes puedan disfrutar de los espacios culturales y patrimoniales de Lanzarote en condiciones de accesibilidad universal, reforzando al mismo tiempo la apuesta de la isla por un modelo turístico más inclusivo y sostenible.