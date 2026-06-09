Lanzarote da un paso histórico para que todos puedan disfrutar de los Centros Turísticos

Visitar la Cueva de los Verdes o Jameos del Agua será más fácil para miles de personas gracias a un ambicioso plan de accesibilidad impulsado por el Cabildo de Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo. La iniciativa, financiada con fondos Next Generation y dotada con más de 438.000 euros, incorpora nuevas tecnologías y equipamientos para garantizar que cualquier visitante pueda recorrer estos espacios de forma autónoma e independiente.

El proyecto supone uno de los mayores avances en materia de inclusión desarrollados hasta ahora en los emblemáticos centros creados por César Manrique y busca eliminar barreras para personas con discapacidad visual, auditiva o movilidad reducida.

Chalecos sensoriales, signoguías y nuevas herramientas inclusivas

Entre las principales novedades destacan los chalecos sensoriales destinados a personas con pérdida auditiva usuarias de audífonos o implantes cocleares. Estos dispositivos permitirán mejorar la percepción de contenidos culturales y espectáculos organizados en los auditorios de Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes.

La vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, destacó durante una visita a ambos espacios la importancia de aprovechar los fondos europeos para mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes.

Por su parte, el consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, definió la iniciativa como un paso decisivo para abrir estos espacios "a todas las personas" y avanzar hacia un modelo de turismo inclusivo.

Además, cada centro contará con signoguías que facilitarán las visitas mediante lengua de signos y permitirán una mejor interpretación de los espacios culturales.

Más autonomía para personas con discapacidad visual y movilidad reducida

El plan también incorpora códigos NaviLens, un sistema basado en marcadores digitales de colores que ayuda a las personas con discapacidad visual a orientarse de forma autónoma dentro de los espacios.

Junto a esta tecnología, se implantarán audioguías y sistemas de audiodescripción que permitirán acceder a información detallada sobre el patrimonio, la historia y los elementos culturales de cada enclave.

Para mejorar la movilidad, se han adquirido tres sillas joëlette destinadas a facilitar el recorrido por la Cueva de los Verdes a personas con movilidad reducida. También se incorporarán nueve sillas oruga para desplazamientos y evacuaciones de emergencia y dos sillas motorizadas adaptadas a terrenos irregulares que estarán disponibles en el Monumento al Campesino y el Jardín de Cactus.

La accesibilidad se extiende a toda la experiencia de visita

La transformación no se limita a la movilidad o la orientación. El proyecto contempla también la adaptación de contenidos mediante lectura fácil y la incorporación de pictogramas para hacer más comprensible la información a un mayor número de personas.

El objetivo es que turistas, residentes y visitantes puedan disfrutar de la riqueza cultural, artística y patrimonial de Lanzarote en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades.

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Con esta inversión, los Centros Turísticos avanzan hacia un modelo de accesibilidad universal que busca convertir los espacios diseñados por César Manrique en referentes de inclusión dentro del panorama turístico nacional.