Lanzarote moviliza a cerca de 200 fieles para acompañar al Papa en su histórica visita a Canarias

Cerca de 200 lanzaroteños viajarán a Gran Canaria para asistir a la histórica misa que celebrará el Papa León XIV durante su primera visita a Canarias. Grupos parroquiales, familias y fieles a título individual ultiman los preparativos para participar en el acto central de un viaje que ha despertado una enorme expectación entre la comunidad católica del Archipiélago.

La celebración religiosa, prevista en el Estadio de Gran Canaria, reunirá a miles de personas procedentes de todas las islas y será uno de los momentos más destacados de la agenda del Pontífice. Desde Lanzarote, numerosos creyentes han organizado ya su desplazamiento para vivir una jornada que muchos consideran irrepetible.

La cita que movilizará a cerca de 200 lanzaroteños

La visita de León XIV arrancará el próximo 11 de junio en Gran Canaria con una intensa agenda que incluirá una visita al puerto de Arguineguín y un recorrido por la Catedral de Santa Ana antes de presidir la esperada eucaristía de la tarde.

Precisamente este acto religioso es el que ha impulsado la movilización de fieles lanzaroteños. Según explica Juan Carlos Medina, párroco de la Iglesia de San Ginés, alrededor de 200 personas participarán en el viaje entre grupos organizados, familias y asistentes que acudirán por iniciativa propia.

Para muchos creyentes, la llegada del Papa a Canarias supone un acontecimiento histórico. El ambiente previo a la visita está marcado por la ilusión y las ganas de compartir una jornada que difícilmente volverá a repetirse a corto plazo en las Islas.

Además, quienes todavía estén interesados en asistir disponen de la posibilidad de inscribirse a través de la plataforma habilitada por la organización para gestionar la asistencia al evento.

Una visita con respaldo institucional y miles de asistentes previstos

La presencia del Pontífice también contará con un importante respaldo institucional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá al Papa León XIV durante su estancia en Gran Canaria y participará en la visita al puerto de Arguineguín, uno de los puntos destacados de su recorrido.

Por su parte, el rey Felipe VI estará presente en los actos de despedida previstos al día siguiente en Tenerife, reforzando el carácter histórico de una visita que situará a Canarias en el centro de la atención nacional e internacional.

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La previsión es que miles de personas procedentes de distintos puntos del Archipiélago participen en los actos programados, especialmente en la misa multitudinaria del Estadio de Gran Canaria. Un encuentro que combinará el significado religioso para los fieles con la proyección exterior de Canarias en una cita llamada a marcar un hito en la historia reciente de las Islas.