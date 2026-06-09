Lanzarote recibe a 23 nuevos médicos y enfermeras para reforzar la sanidad de la isla

La sanidad pública de Lanzarote suma nuevos profesionales en formación. La Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote ha dado la bienvenida a 23 nuevos residentes, doce de Medicina y once de Enfermería, que comienzan su etapa de especialización en los centros sanitarios de la isla.

Los nuevos residentes desarrollarán su formación tanto en Atención Primaria como en los hospitales lanzaroteños, incorporándose a distintas especialidades consideradas clave para el sistema sanitario. La llegada de estos profesionales supone un nuevo impulso a la formación especializada que se desarrolla en la isla y refuerza el relevo generacional dentro del ámbito sanitario.

Especialidades con alta demanda

Los doce médicos internos residentes (MIR) se formarán en las especialidades de Geriatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Medicina Interna y Traumatología. Por su parte, las once enfermeras residentes iniciarán su formación en Obstetricia y Ginecología, Geriatría, Enfermería Familiar y Comunitaria y Pediatría.

El acto de bienvenida se celebró en el Cabildo de Lanzarote y contó con la participación de responsables sanitarios de la isla, así como de los tutores y coordinadores de las diferentes unidades docentes encargadas de acompañar a los residentes durante los próximos años.

Más de 70 residentes en formación

Actualmente, la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote cuenta con un total de 73 residentes en formación. Los programas tienen una duración de entre cuatro y cinco años en Medicina, dependiendo de la especialidad, y de dos años en el caso de Enfermería.

Durante este periodo, los profesionales combinan formación teórica, práctica clínica, actividad asistencial e investigación, una etapa considerada fundamental para la adquisición de experiencia y competencias profesionales.

Bienvenida residentes / LP/DLP

Nuevas especialidades acreditadas

La incorporación de estos nuevos residentes coincide además con un avance importante para el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. Este año, el centro ha obtenido la acreditación del Ministerio de Sanidad para formar especialistas en Anestesiología y Reanimación y en Cirugía General y Digestiva, ampliando así su capacidad docente.

Estas nuevas acreditaciones se suman a las ya existentes y consolidan el papel del hospital lanzaroteño como centro de referencia para la formación de futuros especialistas sanitarios.

Compromiso con la docencia y la investigación

Durante el acto de recepción, el director del Área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, animó a los nuevos residentes a aprovechar esta etapa para crecer tanto profesional como personalmente. Por su parte, el gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía, destacó la importancia de la vocación, el compromiso y la atención centrada en los pacientes.

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La jefa de Estudios, Verónica Gutiérrez, subrayó además el papel fundamental de los profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria en la formación de los futuros especialistas y puso en valor el esfuerzo docente que se realiza desde los centros sanitarios de la isla para garantizar una formación de calidad.