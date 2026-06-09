Sector Primario
Quesería El Faro se corona en Teguise reina de los quesos de Lanzarote
La empresa logra la Empleita de Oro, la máxima distinción, con su curado de leche pasteurizada y acumula varios premios en distintas categorías
La Quesería El Faro fue la gran vencedora de esta edición del V Concurso Insular de Quesos de Lanzarote Empleita de Oro, que se celebró el fin de semana en el Centro Agrotecnológico de Teguise dentro de la V Feria de Ganadería, Agricultura y Pesca del municipio. En el encuentro dedicado al sector primario, la calidad de los quesos elaborados en Lanzarote volvió a ser protagonista.
El Faro fue profeta en su tierra, Teguise, al alzarse con la Empleita de Oro 2026 al Mejor Queso de Lanzarote gracias a su queso curado elaborado con leche pasteurizada. Pero no solo esta creación recibió la máxima valoración por parte del jurado especializado, la empresa destacó por los resultados logrados en distintas categorías. En quesos frescos elaborados con leche pasteurizada, obtuvo el primer premio con su producto El Farito Fresco Ahumado, además de conseguir también el segundo puesto de la categoría.
La Quesería El Faro repitió éxito en los quesos tiernos de leche pasteurizada gracias a El Farito Tierno Ahumado, que recibió el primer premio, mientras que otra de sus elaboraciones consiguió igualmente la segunda posición. En la modalidad de quesos curados de leche pasteurizada, El Faro volvió a subir a lo más alto del podio, resultado que terminó consolidando su protagonismo en esta quinta edición del certamen.
El jurado también otorgó un galardón destinado a reconocer el trabajo realizado en materia de diseño y comercialización. Así, el premio a la Mejor Imagen y Presentación fue para la Quesería Rubicón, gracias al etiquetado de su queso semicurado al pimentón, una distinción que valora la importancia de la identidad visual dentro de la comercialización de productos agroalimentarios.
El certamen, considerado una de las actividades más relevantes del programa de la feria, reunió a productores de distintos municipios de la isla y sirvió para reconocer el trabajo de las queserías lanzaroteñas, además de poner en valor un producto estrechamente vinculado a la tradición ganadera local. Las elaboraciones participantes compitieron en las modalidades de quesos frescos, tiernos, semicurados y curados, diferenciando además entre productos elaborados con leche cruda y leche pasteurizada.
El Concurso Insular de Quesos cuenta con el respaldo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), organismo dependiente del Gobierno de Canarias que trabaja en la promoción y valorización de las producciones agroalimentarias del archipiélago. Durante la competición, un panel de expertos catadores analizó las muestras presentadas en diferentes categorías, evaluando aspectos como la textura, el aroma, el sabor, la presentación y la calidad global de cada producto.
La feria registró una importante afluencia de público durante todo el fin de semana, con una destacada participación en las exhibiciones ganaderas, degustaciones, muestras de producto local, encuentros profesionales y talleres dirigidos a todos los públicos.
Relación de ganadores: los mejores quesos
Frescos de leche cruda: Abuelo Machín, primer premio; Soo, segundo.
Frescos de leche pasteurizada: El Faro, con Farito Fresco Ahumado, primer premio; El Faro, segundo.
Tiernos, leche cruda: La Vega de Machín, primer premio; Rubicón, con Tierno Ahumado, segundo.
Tiernos, pasteurizada: El Faro, con Farito Tierno Ahumado, primero; El Faro, segundo.
Semicurado, leche cruda: Filo El Cuchillo, primer premio; Abuelo Machín, segundo.
Semicurado, pasteurizada: Finca de Uga, con El Secreto del Majo, primer premio; Finca de Uga, con Rojillo al pimentón, segundo.
Curados, leche cruda: Filo El Cuchillo, primer premio; Flor de Luz, segundo.
Curados, pasteurizada: El Faro, primer premio; Finca de Uga, con Bodega, segundo.
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