Arrecife llena de sabor, música y producto local La Recova con “El Patio de los Sabores”

Hay lugares que forman parte de la memoria colectiva de una ciudad. Espacios donde generaciones de arrecifeños han comprado, compartido y construido parte de su historia. Uno de ellos es, sin duda, La Recova Municipal.

Con el objetivo de seguir poniendo en valor el producto local, la gastronomía y las tradiciones que forman parte de la identidad de Lanzarote, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Arrecife celebrará este sábado 13 de junio “El Patio de los Sabores”, una nueva propuesta enmarcada dentro de la campaña “¡Qué bien me sabe Arrecife!”.

La jornada convertirá La Recova en un espacio de encuentro donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de degustaciones de productos kilómetro cero, música tradicional canaria, showcookings en directo y muestras artesanales que acercarán al público algunos de los sabores y tradiciones más representativos de nuestra tierra.

La programación arrancará a las 11:00 horas con degustaciones de batidos naturales elaborados con frutas y verduras de proximidad. A lo largo de la mañana se sucederán nuevas propuestas gastronómicas con degustaciones de quesos y vinos locales, mojos y mermeladas artesanales, permitiendo al público descubrir la calidad y diversidad del producto local de Lanzarote.

Entre los momentos más destacados de la jornada se encuentran el showcooking de Los del Gofio y el showcooking de ceviche con tartar de aguacate, dos elaboraciones que pondrán en valor la cocina local desde perspectivas diferentes y que estarán acompañadas de degustaciones para los asistentes hasta completar existencias.

La música tendrá también un papel protagonista durante todo el evento con las actuaciones de El Golpito, Malpeís, Parranda Los Labradores y Parranda La Aldaba, creando un ambiente festivo y familiar en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Además, quienes se acerquen a La Recova podrán conocer de cerca diferentes manifestaciones artesanales ligadas a la identidad canaria mediante muestras de rosetas, artesanía con fibra vegetal, empleita y tinte de cochinilla, acercando al público técnicas y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural de las islas.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha destacado que “hay pocas cosas que representen mejor a nuestra tierra que compartir una buena mesa, disfrutar de nuestra música y descubrir el trabajo que hay detrás de nuestros productos, nuestras tradiciones. Eso es precisamente lo que buscamos con ‘El Patio de los Sabores’: que los vecinos disfruten, compartan y se sientan orgullosos de lo nuestro”.

Por su parte, la concejal de Comercio, Eli Merino, ha señalado que “queremos que quienes se acerquen a La Recova disfruten de una experiencia completa, donde el producto local sea el gran protagonista. Tendremos degustaciones, showcookings, música y artesanía para seguir acercando a la ciudadanía todo el valor que existe detrás de nuestra gastronomía y nuestras tradiciones”.

“¡Qué bien me sabe Arrecife!” es una iniciativa que busca reforzar el posicionamiento gastronómico de la capital, poniendo en valor el trabajo de productores, restauradores, comerciantes y profesionales que forman parte del tejido económico local, así como la importancia del producto de cercanía y de los espacios tradicionales de encuentro y consumo.

Programa de “El Patio de los Sabores” – 13 de junio | La Recova Municipal

11:00 h – Apertura del evento

11:00 – 12:00 h – Degustación de batidos naturales KM0

11:00 h – Actuación de El Golpito

11:00 – 13:00 h – Muestra de Rosetas

11:00 – 13:00 h – Muestra de artesanía con fibra vegetal

11:00 – 13:00 h – Muestra de empleita

11:00 – 13:00 h – Muestra de tinte de cochinilla

12:00 – 13:00 h – Degustación de quesos y vinos locales KM0

12:00 h – Showcooking “Los del Gofio”

12:30 h – Actuación de Malpeís

13:00 h – Degustación de mojos y mermeladas KM0

14:00 h – Showcooking de ceviche con tartar de aguacate

14:00 h – Actuación Parranda Los Labradores

15:15 h – Actuación Parranda La Aldaba

16:30 h – Finalización del evento

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La campaña está impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Arrecife y financiada por el Cabildo de Lanzarote dentro del proyecto de Promoción y Desarrollo Económico “Potenciar y Promover Producción y Consumo de Producto Local”.