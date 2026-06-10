Emerlan recibe el Premio Empresa Referente de la FP Dual por su implicación en la formación de estudiantes en Lanzarote

La Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (Emerlan) ha sido distinguida con el VI Premio Empresa Referente de la FP Dual, un reconocimiento que concede anualmente la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa para destacar el compromiso de entidades y empresas con la formación práctica del alumnado y la mejora de la empleabilidad juvenil.

El galardón fue entregado este miércoles durante un acto organizado por la corporación cameral junto a CaixaBank Dualiza, dentro de una iniciativa que busca poner en valor a aquellas organizaciones que colaboran activamente con la Formación Profesional Dual y contribuyen a estrechar la relación entre el ámbito educativo y el mercado laboral.

Reconocimiento a un modelo formativo vinculado a las emergencias

En esta sexta edición, el jurado destacó especialmente el trabajo desarrollado por Emerlan en la acogida y formación de estudiantes de las familias profesionales relacionadas con los ámbitos sanitario, de seguridad y medio ambiente.

Entre los aspectos valorados figura el sistema de tutorización que desarrolla la entidad, orientado a facilitar experiencias de aprendizaje en entornos reales de trabajo. Asimismo, se tuvo en cuenta la capacidad de la organización para incorporar a un número significativo de alumnos y su coordinación con los centros educativos que participan en los programas de Formación Profesional Dual.

La entrega del premio corrió a cargo de la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Carmen Martinón, en una edición que, según la organización, estuvo especialmente igualada. De hecho, las puntuaciones finales de las candidaturas participantes se resolvieron por una diferencia mínima.

Empresas y entidades comprometidas con la FP Dual

Además de la entidad galardonada, el acto sirvió para reconocer el trabajo de otras organizaciones que también participan activamente en la formación de estudiantes a través de este modelo educativo.

Las entidades finalistas recibieron diplomas acreditativos por sus buenas prácticas en la acogida de alumnado y por su colaboración con los centros formativos.

Entre ellas figuraron empresas de distintos sectores económicos presentes en Lanzarote como Canarian Hospitality, CanaryTek Consultoría y Sistemas, Carnes y Embutidos Chacón, Club La Santa, Instalaciones y Montaje Técnicas de Control, Ilunion Hotels, Suite Hotel Fariones Playa y Apartamentos Fariones Playa, Sam Parfums y Suntelco Energías Renovables.

El papel de las empresas en la nueva Formación Profesional

Durante la jornada también se abordó la evolución que ha experimentado la Formación Profesional Dual en los últimos años.

Uno de los aspectos analizados fue el papel cada vez más activo que desempeñan las empresas dentro del proceso educativo. Frente al modelo tradicional de prácticas, las organizaciones colaboradoras participan ahora de forma más directa en la formación del alumnado y en el desarrollo de competencias profesionales.

Este sistema se basa en la cooperación entre centros educativos, estudiantes y tejido empresarial, permitiendo que la formación académica se complemente con experiencias reales en entornos laborales.

Análisis sobre los retos del sistema

La jornada incluyó además varias intervenciones técnicas centradas en los desafíos actuales de la Formación Profesional.

La coordinadora territorial de CaixaBank Dualiza, Eva Aguado, presentó datos relacionados con la percepción social de la FP en España a partir de los estudios desarrollados por el observatorio de esta entidad.

Por su parte, Elisa Suárez, consultora de la Confederación Canaria de Empresarios, explicó diferentes herramientas y recursos dirigidos a facilitar la implantación de la modalidad de FP Dual Intensiva en las organizaciones interesadas en participar en este modelo.

Las ponencias permitieron analizar tanto las oportunidades como los retos que afrontan empresas y centros educativos en un contexto en el que la formación especializada adquiere cada vez mayor relevancia para responder a las demandas del mercado laboral.

Un programa para impulsar la conexión entre educación y empleo

El reconocimiento entregado a Emerlan se enmarca dentro del Programa FP Pyme, una iniciativa promovida por las Cámaras de Comercio de España para reforzar la calidad y el alcance de la Formación Profesional Dual.

Este programa cuenta con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la colaboración de distintas administraciones e instituciones, entre ellas el Cabildo de Lanzarote y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Entre sus objetivos figura ofrecer asesoramiento técnico a las empresas, facilitar su participación en proyectos formativos y contribuir a que los jóvenes puedan adquirir experiencia profesional antes de incorporarse al mercado laboral.